https://ria.ru/20220816/shoygu-1809921764.html
Шойгу: перспективы для имплементации Венского документа не просматриваются
Шойгу: перспективы для имплементации Венского документа не просматриваются - РИА Новости, 16.08.2022
Шойгу: перспективы для имплементации Венского документа не просматриваются
Венский документ 2011 года формально остается в силе, однако перспективы для его практической имплементации не просматриваются, заявил министр обороны РФ Сергей РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:46
2022-08-16T10:46
2022-08-16T12:28
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Венский документ 2011 года формально остается в силе, однако перспективы для его практической имплементации не просматриваются, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".По его словам, сегодня уже никто не вспоминает о разрушенных США Договоре по противоракетной обороне, Договоре об ограничении ракет средней и меньшей дальности, Договоре об открытом небе, хотя прежде эти соглашения имели принципиальное значение для разоружения и создания атмосферы доверия."Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая задумывалась как площадка для диалога и учёта различных мнений, стала генератором антироссийских нарративов. Венский документ 2011 года формально остаётся в силе, однако перспективы для его практической имплементации не просматриваются. При отсутствии доверия между сторонами верификационный механизм фактически превращается в источник получения разведывательной информации, что не отвечает духу этого соглашения", - сказал Шойгу.Министр отметил, что усиление военной группировки НАТО на "восточном фланге" завершает деградацию механизмов доверия и контроля над вооружениями, сложившихся в Европе в период холодной войны.Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности принят 30 ноября 2011 года на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). Является политически обязательным, ратификации не подлежит. Вступил в силу 1 декабря 2011 года.Цель Венского документа - осуществление согласованного набора взаимодополняющих мер укрепления доверия и безопасности для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ.В соответствии с документом, государства-участники ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документом предусмотрен механизм консультаций и сотрудничества в связи с "необычной военной деятельностью" и в отношении опасных инцидентов военного характера.Также предусмотрен порядок взаимных уведомлений государств-участников по Сети связи ОБСЕ об определенных видах военной деятельности, согласно которому приглашенные наблюдатели вправе проводить инспекции "указанного района", включая посещение воинских формирований для оценки достоверности предоставляемой о них информации.
https://ria.ru/20220816/gegemoniya-1809920265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, европа, азия, нато, в мире, форум "армия-2022"
США, Европа, Азия, НАТО, В мире, Форум "Армия-2022"
10:46 16.08.2022 (обновлено: 12:28 16.08.2022)
Шойгу: перспективы для имплементации Венского документа не просматриваются
Шойгу заявил, что перспективы для имплементации Венского документа не просматриваются
КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Венский документ 2011 года формально остается в силе, однако перспективы для его практической имплементации не просматриваются, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".
По его словам, сегодня уже никто не вспоминает о разрушенных США
Договоре по противоракетной обороне, Договоре об ограничении ракет средней и меньшей дальности, Договоре об открытом небе, хотя прежде эти соглашения имели принципиальное значение для разоружения и создания атмосферы доверия.
"Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая задумывалась как площадка для диалога и учёта различных мнений, стала генератором антироссийских нарративов. Венский документ 2011 года формально остаётся в силе, однако перспективы для его практической имплементации не просматриваются. При отсутствии доверия между сторонами верификационный механизм фактически превращается в источник получения разведывательной информации, что не отвечает духу этого соглашения", - сказал Шойгу.
Министр отметил, что усиление военной группировки НАТО
на "восточном фланге" завершает деградацию механизмов доверия и контроля над вооружениями, сложившихся в Европе
в период холодной войны.
"Ещё несколько лет назад эксперты предлагали использовать европейский опыт для создания мер доверия, в частности - в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Теперь из всего "багажа" евродиалога в Азию
экспортируется только идея блокового противостояния, которая не принесла ничего позитивного безопасности в Европе", - сказал министр.
Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности принят 30 ноября 2011 года на пленарном заседании Форума ОБСЕ
по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). Является политически обязательным, ратификации не подлежит. Вступил в силу 1 декабря 2011 года.
Цель Венского документа - осуществление согласованного набора взаимодополняющих мер укрепления доверия и безопасности для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ.
В соответствии с документом, государства-участники ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документом предусмотрен механизм консультаций и сотрудничества в связи с "необычной военной деятельностью" и в отношении опасных инцидентов военного характера.
Также предусмотрен порядок взаимных уведомлений государств-участников по Сети связи ОБСЕ об определенных видах военной деятельности, согласно которому приглашенные наблюдатели вправе проводить инспекции "указанного района", включая посещение воинских формирований для оценки достоверности предоставляемой о них информации.