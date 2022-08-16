https://ria.ru/20220816/shoygu-1809921764.html

Шойгу: перспективы для имплементации Венского документа не просматриваются

Шойгу: перспективы для имплементации Венского документа не просматриваются - РИА Новости, 16.08.2022

Шойгу: перспективы для имплементации Венского документа не просматриваются

Венский документ 2011 года формально остается в силе, однако перспективы для его практической имплементации не просматриваются, заявил министр обороны РФ Сергей РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:46

2022-08-16T10:46

2022-08-16T12:28

сша

европа

азия

нато

в мире

форум "армия-2022"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1809957283_0:0:3606:2028_1920x0_80_0_0_e921df11d388fdaff4431f59cc05b9e8.jpg

КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Венский документ 2011 года формально остается в силе, однако перспективы для его практической имплементации не просматриваются, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".По его словам, сегодня уже никто не вспоминает о разрушенных США Договоре по противоракетной обороне, Договоре об ограничении ракет средней и меньшей дальности, Договоре об открытом небе, хотя прежде эти соглашения имели принципиальное значение для разоружения и создания атмосферы доверия."Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая задумывалась как площадка для диалога и учёта различных мнений, стала генератором антироссийских нарративов. Венский документ 2011 года формально остаётся в силе, однако перспективы для его практической имплементации не просматриваются. При отсутствии доверия между сторонами верификационный механизм фактически превращается в источник получения разведывательной информации, что не отвечает духу этого соглашения", - сказал Шойгу.Министр отметил, что усиление военной группировки НАТО на "восточном фланге" завершает деградацию механизмов доверия и контроля над вооружениями, сложившихся в Европе в период холодной войны.Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности принят 30 ноября 2011 года на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). Является политически обязательным, ратификации не подлежит. Вступил в силу 1 декабря 2011 года.Цель Венского документа - осуществление согласованного набора взаимодополняющих мер укрепления доверия и безопасности для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ.В соответствии с документом, государства-участники ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документом предусмотрен механизм консультаций и сотрудничества в связи с "необычной военной деятельностью" и в отношении опасных инцидентов военного характера.Также предусмотрен порядок взаимных уведомлений государств-участников по Сети связи ОБСЕ об определенных видах военной деятельности, согласно которому приглашенные наблюдатели вправе проводить инспекции "указанного района", включая посещение воинских формирований для оценки достоверности предоставляемой о них информации.

https://ria.ru/20220816/gegemoniya-1809920265.html

https://ria.ru/20220816/odnopolyarnost-1809910408.html

сша

европа

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

сша, европа, азия, нато, в мире, форум "армия-2022"