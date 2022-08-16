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Шойгу назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией - РИА Новости, 16.08.2022
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Шойгу назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией
Шойгу назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией - РИА Новости, 16.08.2022
Шойгу назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией
Провокационная высадка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайване - новый шаг к дестабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:34
2022-08-16T13:06
в мире
тайвань
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Провокационная высадка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайване - новый шаг к дестабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Провокационная высадка на Тайване третьего лица американской бюрократической иерархии - это ещё один шаг по дестабилизации ситуации", - сказал он.По словам Шойгу, безблоковое, равноправное взаимодействие в регионе является достижением, которое не должно быть утрачено из-за "насаждаемых извне фобий и попыток противодействия многополярному миру".Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
https://ria.ru/20220816/putin-1809925724.html
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в мире, тайвань, форум "армия-2022"
В мире, Тайвань, Форум "Армия-2022"
10:34 16.08.2022 (обновлено: 13:06 16.08.2022)
 
Шойгу назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией

Глава Минобороны Шойгу назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией

© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign AffairsНэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign Affairs
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Провокационная высадка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайване - новый шаг к дестабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Провокационная высадка на Тайване третьего лица американской бюрократической иерархии - это ещё один шаг по дестабилизации ситуации", - сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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Многополярный мир открывает новые возможности, заявил Путин
По словам Шойгу, безблоковое, равноправное взаимодействие в регионе является достижением, которое не должно быть утрачено из-за "насаждаемых извне фобий и попыток противодействия многополярному миру".

Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
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В миреТайваньФорум "Армия-2022"
 
 
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