https://ria.ru/20220816/shoygu-1809916935.html

Шойгу назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией

Шойгу назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией - РИА Новости, 16.08.2022

Шойгу назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией

Провокационная высадка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайване - новый шаг к дестабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:34

2022-08-16T10:34

2022-08-16T13:06

в мире

тайвань

форум "армия-2022"

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Провокационная высадка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайване - новый шаг к дестабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Провокационная высадка на Тайване третьего лица американской бюрократической иерархии - это ещё один шаг по дестабилизации ситуации", - сказал он.По словам Шойгу, безблоковое, равноправное взаимодействие в регионе является достижением, которое не должно быть утрачено из-за "насаждаемых извне фобий и попыток противодействия многополярному миру".Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.

https://ria.ru/20220816/putin-1809925724.html

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тайвань

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, тайвань, форум "армия-2022"