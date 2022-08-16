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Школьникам из Амвросиевского района ДНР вручили портфели от Приамурья - РИА Новости, 16.08.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220816/shkolniki-1809959656.html
Школьникам из Амвросиевского района ДНР вручили портфели от Приамурья
Школьникам из Амвросиевского района ДНР вручили портфели от Приамурья - РИА Новости, 16.08.2022
Школьникам из Амвросиевского района ДНР вручили портфели от Приамурья
Будущим первоклассникам из подшефного Амвросиевского района Донецкой Народной Республики (ДНР) торжественно вручили портфели с канцелярией от Приамурья, сообщил РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:34
2022-08-16T12:34
амурская область
донбасс
донецкая народная республика
школа
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 авг - РИА Новости. Будущим первоклассникам из подшефного Амвросиевского района Донецкой Народной Республики (ДНР) торжественно вручили портфели с канцелярией от Приамурья, сообщил губернатор области Василий Орлов.В преддверии Дня знаний 255 будущих первоклассников из Амвросиевского района в торжественной обстановке получили свои первые портфели со школьными принадлежностями. Ранцы с тетрадками и пеналами подарены детям по ежегодной для Амурской области акции "Губернаторский портфель"."У нас сложилась многолетняя традиция дарить портфели будущим первоклассникам, семьи которых оказались в трудной жизненной ситуации. В этом году такие же подарки получили и ребята из Амвросиевского района ДНР... Помимо самого портфеля первоклашки получили канцелярские принадлежности и тетради, а также светоотражающие значки для безопасности на дорогах", - написал Орлов в своем Telegram-канале.По данным областного правительства, всего в рамках акции приобретено 3798 портфелей первоклассника. Более 3,5 тысячи ранцев распределены между первоклассниками Амурской области. Их получили дети из малообеспеченных семей, а также дети, проживающие в учреждениях социальной защиты населения Приамурья. Отмечается, что портфели для Амвросиевского района были приобретены за счёт средств, которые перечисляют жители региона на специальный благотворительный счёт. Глава Амурской области поблагодарил всех неравнодушных, кто перечисляет средства и помогает восстанавливать Донбасс.Приамурье взяло шефство над Амвросиевским районом ДНР в июне. Губернатор побывал в городе Амвросиевка. Были определены первоочередные задачи, в том числе оказание помощи в подготовке к новому учебному году и отопительному сезону. Также приняты решения по приобретению санитарного транспорта, будут выделены дополнительные средства на дороги.Ранее сообщалось, что кроме портфелей подшефный район ДНР в начале августа получил детское питание для 162 малышей до года и абсорбирующее белье для 46 лежачих инвалидов. В середине июля правительство Амурской области организовало отдых для 65 детей из Амбросиевского района в Анапе. Смену организовали в детском санаторно-курортном комплексе "Родник". Также власти Приамурья школам передали три автобуса и 184 ноутбука. Отправлено и 60 тонн гуманитарного груза. Помощь район запросил в сферах ЖКХ, здравоохранения, образования, безопасности, есть заявки от спасательного отряда, полиции, уточнял Орлов. Он указал, что "сразу исправить все не получится, эта работа будет продолжаться в течение нескольких лет".
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донбасс, донецкая народная республика, школа, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Школа, Василий Орлов (губернатор)
12:34 16.08.2022
 

Школьникам из Амвросиевского района ДНР вручили портфели от Приамурья

© Фото : Telegram-канал Василия ОрловаВручение портфелей с канцелярией школьникам из Амвросиевского района ДНР
Вручение портфелей с канцелярией школьникам из Амвросиевского района ДНР - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Фото : Telegram-канал Василия Орлова
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 авг - РИА Новости. Будущим первоклассникам из подшефного Амвросиевского района Донецкой Народной Республики (ДНР) торжественно вручили портфели с канцелярией от Приамурья, сообщил губернатор области Василий Орлов.
В преддверии Дня знаний 255 будущих первоклассников из Амвросиевского района в торжественной обстановке получили свои первые портфели со школьными принадлежностями. Ранцы с тетрадками и пеналами подарены детям по ежегодной для Амурской области акции "Губернаторский портфель".
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"У нас сложилась многолетняя традиция дарить портфели будущим первоклассникам, семьи которых оказались в трудной жизненной ситуации. В этом году такие же подарки получили и ребята из Амвросиевского района ДНР... Помимо самого портфеля первоклашки получили канцелярские принадлежности и тетради, а также светоотражающие значки для безопасности на дорогах", - написал Орлов в своем Telegram-канале.
По данным областного правительства, всего в рамках акции приобретено 3798 портфелей первоклассника. Более 3,5 тысячи ранцев распределены между первоклассниками Амурской области. Их получили дети из малообеспеченных семей, а также дети, проживающие в учреждениях социальной защиты населения Приамурья. Отмечается, что портфели для Амвросиевского района были приобретены за счёт средств, которые перечисляют жители региона на специальный благотворительный счёт. Глава Амурской области поблагодарил всех неравнодушных, кто перечисляет средства и помогает восстанавливать Донбасс.
Приамурье взяло шефство над Амвросиевским районом ДНР в июне. Губернатор побывал в городе Амвросиевка. Были определены первоочередные задачи, в том числе оказание помощи в подготовке к новому учебному году и отопительному сезону. Также приняты решения по приобретению санитарного транспорта, будут выделены дополнительные средства на дороги.
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Ранее сообщалось, что кроме портфелей подшефный район ДНР в начале августа получил детское питание для 162 малышей до года и абсорбирующее белье для 46 лежачих инвалидов. В середине июля правительство Амурской области организовало отдых для 65 детей из Амбросиевского района в Анапе. Смену организовали в детском санаторно-курортном комплексе "Родник". Также власти Приамурья школам передали три автобуса и 184 ноутбука. Отправлено и 60 тонн гуманитарного груза. Помощь район запросил в сферах ЖКХ, здравоохранения, образования, безопасности, есть заявки от спасательного отряда, полиции, уточнял Орлов. Он указал, что "сразу исправить все не получится, эта работа будет продолжаться в течение нескольких лет".
 
Амурская областьДонбассДонецкая Народная РеспубликаШколаВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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