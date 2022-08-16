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Сериал по книге "Шантарам" выйдет в октябре
Сериал по книге "Шантарам" выйдет в октябре - РИА Новости, 16.08.2022
Сериал по книге "Шантарам" выйдет в октябре
Сериал по книге Грегори Дэвида Робертса "Шантарам" выйдет 14 октября на стриминговом сервисе Apple TV+. Компания также представила первый кадр шоу, сообщает... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T18:33
2022-08-16T18:33
2022-08-16T18:33
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Сериал по книге Грегори Дэвида Робертса "Шантарам" выйдет 14 октября на стриминговом сервисе Apple TV+. Компания также представила первый кадр шоу, сообщает Deadline. На фото Чарли Ханнэм, исполнивший в проекте главную роль. Он сыграл Лина Форда. Герой книги сбегает из австралийской тюрьмы строгого режима и пытается начать жизнь с чистого листа в трущобах Бомбея. Там он привлекает внимание мафии. События в шоу разворачиваются в 1980-х годах. Роман Робертса стал настоящей сенсацией в Голливуде в начале 2000-х. Более десяти лет его экранизация задумывалась как фильм. Предполагалось, что главная роль будет у Джонни Деппа, а режиссером станет Питер Уир.После нескольких неудачных попыток запустить проект Депп также лично пытался начать работу над лентой и пригласил на главную роль австралийца Джоэла Эдгертона. Но планы снять фильм так и не были осуществлены.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, книги, знаменитости, что посмотреть , индия
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Книги, Знаменитости, что посмотреть , Индия
Сериал по книге "Шантарам" выйдет в октябре
Apple TV+ показал кадр сериала по книге "Шантарам" и объявил, что шоу выйдет 14 октября
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
Сериал по книге Грегори Дэвида Робертса "Шантарам" выйдет 14 октября на стриминговом сервисе Apple TV+. Компания также представила первый кадр шоу, сообщает
Deadline.
На фото Чарли Ханнэм, исполнивший в проекте главную роль. Он сыграл Лина Форда. Герой книги сбегает из австралийской тюрьмы строгого режима и пытается начать жизнь с чистого листа в трущобах Бомбея. Там он привлекает внимание мафии.
События в шоу разворачиваются в 1980-х годах.
Роман Робертса стал настоящей сенсацией в Голливуде в начале 2000-х. Более десяти лет его экранизация задумывалась как фильм. Предполагалось, что главная роль будет у Джонни Деппа, а режиссером станет Питер Уир.
После нескольких неудачных попыток запустить проект Депп также лично пытался начать работу над лентой и пригласил на главную роль австралийца Джоэла Эдгертона. Но планы снять фильм так и не были осуществлены.