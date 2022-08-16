https://ria.ru/20220816/shantaram-1810066105.html

Сериал по книге "Шантарам" выйдет в октябре

Сериал по книге "Шантарам" выйдет в октябре - РИА Новости, 16.08.2022

Сериал по книге "Шантарам" выйдет в октябре

Сериал по книге Грегори Дэвида Робертса "Шантарам" выйдет 14 октября на стриминговом сервисе Apple TV+. Компания также представила первый кадр шоу, сообщает... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T18:33

2022-08-16T18:33

2022-08-16T18:33

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Сериал по книге Грегори Дэвида Робертса "Шантарам" выйдет 14 октября на стриминговом сервисе Apple TV+. Компания также представила первый кадр шоу, сообщает Deadline. На фото Чарли Ханнэм, исполнивший в проекте главную роль. Он сыграл Лина Форда. Герой книги сбегает из австралийской тюрьмы строгого режима и пытается начать жизнь с чистого листа в трущобах Бомбея. Там он привлекает внимание мафии. События в шоу разворачиваются в 1980-х годах. Роман Робертса стал настоящей сенсацией в Голливуде в начале 2000-х. Более десяти лет его экранизация задумывалась как фильм. Предполагалось, что главная роль будет у Джонни Деппа, а режиссером станет Питер Уир.После нескольких неудачных попыток запустить проект Депп также лично пытался начать работу над лентой и пригласил на главную роль австралийца Джоэла Эдгертона. Но планы снять фильм так и не были осуществлены.

https://ria.ru/20220816/azazel-1809965943.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, книги, знаменитости, что посмотреть , индия