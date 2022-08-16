https://ria.ru/20220816/samolety-1809964582.html

Вологда получит в 2024 году три новых самолета ИЛ-114-300

Вологда получит в 2024 году три новых самолета ИЛ-114-300 - РИА Новости, 16.08.2022

Вологда получит в 2024 году три новых самолета ИЛ-114-300

Власти Вологодской области к 2024 году планируют капитально отремонтировать аэропорт в Вологде и закупить для него три новых самолета ИЛ-114-300, сообщил... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:39

2022-08-16T12:39

2022-08-16T12:39

вологодская область

вологда

самолеты

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 16 авг – РИА Новости. Власти Вологодской области к 2024 году планируют капитально отремонтировать аэропорт в Вологде и закупить для него три новых самолета ИЛ-114-300, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."Обновим парк вологодского авиапредприятия. Три новеньких самолёта займут своё место в авиапарке и помогут связать воздушным мостом Вологду с соседними регионами", - написал он на своей официальной странице в одной из соцсетей.По его словам, уже подписано соглашение о намерениях с государственной транспортной лизинговой компанией, предусматривающее поставку самолетов в 2024 году.К этому времени власти области планируют капитально отремонтировать аэропортный комплекс Вологды со взлетно-посадочной полосой, для чего будут использованы средства инфраструктурного кредита.Ранее сообщалось, что регион получит в ближайшие два года порядка 4,3 миллиарда рублей из средств инфраструктурного бюджетного кредита на реализацию шести проектов, в том числе на модернизацию аэропорта в Вологде.

https://ria.ru/20220811/cherepovets-1808906922.html

вологда

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Артем Смирнов

вологда, самолеты, олег кувшинников