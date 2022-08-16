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Вологда получит в 2024 году три новых самолета ИЛ-114-300
Вологда получит в 2024 году три новых самолета ИЛ-114-300 - РИА Новости, 16.08.2022
Вологда получит в 2024 году три новых самолета ИЛ-114-300
Власти Вологодской области к 2024 году планируют капитально отремонтировать аэропорт в Вологде и закупить для него три новых самолета ИЛ-114-300, сообщил... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:39
2022-08-16T12:39
2022-08-16T12:39
вологодская область
вологда
самолеты
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 16 авг – РИА Новости. Власти Вологодской области к 2024 году планируют капитально отремонтировать аэропорт в Вологде и закупить для него три новых самолета ИЛ-114-300, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."Обновим парк вологодского авиапредприятия. Три новеньких самолёта займут своё место в авиапарке и помогут связать воздушным мостом Вологду с соседними регионами", - написал он на своей официальной странице в одной из соцсетей.По его словам, уже подписано соглашение о намерениях с государственной транспортной лизинговой компанией, предусматривающее поставку самолетов в 2024 году.К этому времени власти области планируют капитально отремонтировать аэропортный комплекс Вологды со взлетно-посадочной полосой, для чего будут использованы средства инфраструктурного кредита.Ранее сообщалось, что регион получит в ближайшие два года порядка 4,3 миллиарда рублей из средств инфраструктурного бюджетного кредита на реализацию шести проектов, в том числе на модернизацию аэропорта в Вологде.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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вологда, самолеты, олег кувшинников
Вологодская область, Вологда, Самолеты, Олег Кувшинников
ВОЛОГДА, 16 авг – РИА Новости. Власти Вологодской области к 2024 году планируют капитально отремонтировать аэропорт в Вологде и закупить для него три новых самолета ИЛ-114-300, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
"Обновим парк вологодского авиапредприятия. Три новеньких самолёта займут своё место в авиапарке и помогут связать воздушным мостом Вологду
с соседними регионами", - написал он на своей официальной странице в одной из соцсетей.
По его словам, уже подписано соглашение о намерениях с государственной транспортной лизинговой компанией, предусматривающее поставку самолетов в 2024 году.
К этому времени власти области планируют капитально отремонтировать аэропортный комплекс Вологды со взлетно-посадочной полосой, для чего будут использованы средства инфраструктурного кредита.
Ранее сообщалось, что регион получит в ближайшие два года порядка 4,3 миллиарда рублей из средств инфраструктурного бюджетного кредита на реализацию шести проектов, в том числе на модернизацию аэропорта в Вологде.