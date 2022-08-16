https://ria.ru/20220816/sakhar-1810061284.html
На Украине остановят сахарные заводы из-за цен на газ
На Украине остановят сахарные заводы из-за цен на газ - РИА Новости, 16.08.2022
На Украине остановят сахарные заводы из-за цен на газ
Десять сахарных заводов остановят работу на Украине из-за высоких цен на газ, заявили в украинской ассоциации производителей сахара "Укрцукор" ("Укрсахар"). РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:17
2022-08-16T17:17
2022-08-16T17:17
экономика
украина
сахар
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Десять сахарных заводов остановят работу на Украине из-за высоких цен на газ, заявили в украинской ассоциации производителей сахара "Укрцукор" ("Укрсахар")."Цена на коммерческий газ, которую предлагают предприятиям, такая, что можно даже не запускать завод, потому что каждый килограмм произведенного на этом газе сахара приносит только убытки. Это и стало причиной того, что в этом году еще 10 заводов не будут работать, то есть запустятся только 22 сахарных завода по всей Украине", - говорится на сайте организации.
https://ria.ru/20220816/gaz-1810039507.html
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экономика, украина, сахар
Экономика, Украина, Сахар
На Украине остановят сахарные заводы из-за цен на газ
На Украине ассоциация производителей сахара заявила об остановке заводов из-за цен на газ