https://ria.ru/20220816/s-500-1809998892.html

Минобороны подписало контракт на поставку С-500

Минобороны подписало контракт на поставку С-500 - РИА Новости, 16.08.2022

Минобороны подписало контракт на поставку С-500

Минобороны и концерн ВКО "Алмаз-Антей" подписали контракт на поставку в войска новейшей системы ПВО С-500 — об этом объявили на церемонии, которая состоялась в... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T14:21

2022-08-16T14:21

2022-08-16T17:09

безопасность

россия

концерн пво "алмаз-антей"

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

ян новиков

алексей криворучко

форум "армия-2022"

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг — РИА Новости. Минобороны и концерн ВКО "Алмаз-Антей" подписали контракт на поставку в войска новейшей системы ПВО С-500 — об этом объявили на церемонии, которая состоялась в рамках форума "Армия-2022"."Подписывается государственный контракт на поставку зенитной ракетной системы дальнего действия С-500", — сказал диктор.Подписи под документом поставили заместитель министра обороны Алексей Криворучко и заместитель гендиректора концерна "Алмаз-Антей" Виталий Нескодоров.С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению зенитно-ракетных систем "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.В апреле гендиректор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков сообщил, что систему запустили в серийное производство, а в мае тогдашний вице-премьер Юрий Борисов заявил, что С-500 уже поступают на вооружение.

https://ria.ru/20220816/sarmat-1809995364.html

https://ria.ru/20220815/kater-1809746564.html

россия

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Владимир Лаврентьев

безопасность, россия, концерн пво "алмаз-антей", министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, ян новиков, алексей криворучко, форум "армия-2022"