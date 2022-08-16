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Минобороны подписало контракт на поставку С-500 - РИА Новости, 16.08.2022
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Минобороны подписало контракт на поставку С-500
Минобороны подписало контракт на поставку С-500 - РИА Новости, 16.08.2022
Минобороны подписало контракт на поставку С-500
Минобороны и концерн ВКО "Алмаз-Антей" подписали контракт на поставку в войска новейшей системы ПВО С-500 — об этом объявили на церемонии, которая состоялась в... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:21
2022-08-16T17:09
безопасность
россия
концерн пво "алмаз-антей"
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
ян новиков
алексей криворучко
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг — РИА Новости. Минобороны и концерн ВКО "Алмаз-Антей" подписали контракт на поставку в войска новейшей системы ПВО С-500 — об этом объявили на церемонии, которая состоялась в рамках форума "Армия-2022"."Подписывается государственный контракт на поставку зенитной ракетной системы дальнего действия С-500", — сказал диктор.Подписи под документом поставили заместитель министра обороны Алексей Криворучко и заместитель гендиректора концерна "Алмаз-Антей" Виталий Нескодоров.С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению зенитно-ракетных систем "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.В апреле гендиректор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков сообщил, что систему запустили в серийное производство, а в мае тогдашний вице-премьер Юрий Борисов заявил, что С-500 уже поступают на вооружение.
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безопасность, россия, концерн пво "алмаз-антей", министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, ян новиков, алексей криворучко, форум "армия-2022"
Безопасность, Россия, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Ян Новиков, Алексей Криворучко, Форум "Армия-2022"
14:21 16.08.2022 (обновлено: 17:09 16.08.2022)
 
Минобороны подписало контракт на поставку С-500

Минобороны и "Алмаз-Антей" подписали контракт на поставку новейшей системы ПВО С-500

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНовейшая зенитная ракетная система С-500
Новейшая зенитная ракетная система С-500 - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Новейшая зенитная ракетная система С-500. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг — РИА Новости. Минобороны и концерн ВКО "Алмаз-Антей" подписали контракт на поставку в войска новейшей системы ПВО С-500 — об этом объявили на церемонии, которая состоялась в рамках форума "Армия-2022".
"Подписывается государственный контракт на поставку зенитной ракетной системы дальнего действия С-500", — сказал диктор.
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
14:13
Минобороны подписало контракт на поставку баллистических ракет "Сармат"
Подписи под документом поставили заместитель министра обороны Алексей Криворучко и заместитель гендиректора концерна "Алмаз-Антей" Виталий Нескодоров.
С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению зенитно-ракетных систем "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.
В апреле гендиректор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков сообщил, что систему запустили в серийное производство, а в мае тогдашний вице-премьер Юрий Борисов заявил, что С-500 уже поступают на вооружение.
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БезопасностьРоссияКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуЯн НовиковАлексей КриворучкоФорум "Армия-2022"
 
 
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