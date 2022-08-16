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В Подмосковье упростили схему выдачи разрешений на ввод стройобъектов

В Подмосковье упростили схему выдачи разрешений на ввод стройобъектов - РИА Новости, 16.08.2022

В Подмосковье упростили схему выдачи разрешений на ввод стройобъектов

В Подмосковье появилась возможность получить услугу выдачи разрешений на ввод строительных объектов по упрощенной схеме. Вносить изменения в них теперь можно... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:43

2022-08-16T16:43

2022-08-16T16:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Подмосковье появилась возможность получить услугу выдачи разрешений на ввод строительных объектов по упрощенной схеме. Вносить изменения в них теперь можно онлайн через портал "Госуслуги". Такой информацией поделилась глава мингосуправления региона Надежда Куртяник, сообщил телеканал "360".Министр отметила, что за услугой выдачи разрешений в онлайн-формате уже успели обратиться более 6 тысяч пользователей."Теперь застройщики могут обратиться с заявлением о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию онлайн. Ранее возможности вносить изменения у застройщиков не было", – пояснила Куртяник.Если Росреестр обнаружит ошибки в документах компании, застройщик обязан внести в них необходимые изменения. Теперь подобную процедуру можно будет провести онлайн с помощью портала "Госуслуги".На рассмотрение обращения потребуется не более пяти рабочих дней.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)