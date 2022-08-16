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В Подмосковье упростили схему выдачи разрешений на ввод стройобъектов
В Подмосковье упростили схему выдачи разрешений на ввод стройобъектов - РИА Новости, 16.08.2022
В Подмосковье упростили схему выдачи разрешений на ввод стройобъектов
В Подмосковье появилась возможность получить услугу выдачи разрешений на ввод строительных объектов по упрощенной схеме. Вносить изменения в них теперь можно... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:43
2022-08-16T16:43
2022-08-16T16:43
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Подмосковье появилась возможность получить услугу выдачи разрешений на ввод строительных объектов по упрощенной схеме. Вносить изменения в них теперь можно онлайн через портал "Госуслуги". Такой информацией поделилась глава мингосуправления региона Надежда Куртяник, сообщил телеканал "360".Министр отметила, что за услугой выдачи разрешений в онлайн-формате уже успели обратиться более 6 тысяч пользователей."Теперь застройщики могут обратиться с заявлением о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию онлайн. Ранее возможности вносить изменения у застройщиков не было", – пояснила Куртяник.Если Росреестр обнаружит ошибки в документах компании, застройщик обязан внести в них необходимые изменения. Теперь подобную процедуру можно будет провести онлайн с помощью портала "Госуслуги".На рассмотрение обращения потребуется не более пяти рабочих дней.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
В Подмосковье появилась возможность получить услугу выдачи разрешений на ввод строительных объектов по упрощенной схеме. Вносить изменения в них теперь можно онлайн через портал "Госуслуги". Такой информацией поделилась глава мингосуправления региона Надежда Куртяник, сообщил телеканал "360"
.
Министр отметила, что за услугой выдачи разрешений в онлайн-формате уже успели обратиться более 6 тысяч пользователей.
"Теперь застройщики могут обратиться с заявлением о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию онлайн. Ранее возможности вносить изменения у застройщиков не было", – пояснила Куртяник.
Если Росреестр обнаружит ошибки в документах компании, застройщик обязан внести в них необходимые изменения. Теперь подобную процедуру можно будет провести онлайн с помощью портала "Госуслуги".
На рассмотрение обращения потребуется не более пяти рабочих дней.