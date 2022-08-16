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В Подмосковье упростили схему выдачи разрешений на ввод стройобъектов - РИА Новости, 16.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220816/razreshenie-1810046113.html
В Подмосковье упростили схему выдачи разрешений на ввод стройобъектов
В Подмосковье упростили схему выдачи разрешений на ввод стройобъектов - РИА Новости, 16.08.2022
В Подмосковье упростили схему выдачи разрешений на ввод стройобъектов
В Подмосковье появилась возможность получить услугу выдачи разрешений на ввод строительных объектов по упрощенной схеме. Вносить изменения в них теперь можно... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:43
2022-08-16T16:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Подмосковье появилась возможность получить услугу выдачи разрешений на ввод строительных объектов по упрощенной схеме. Вносить изменения в них теперь можно онлайн через портал "Госуслуги". Такой информацией поделилась глава мингосуправления региона Надежда Куртяник, сообщил телеканал "360".Министр отметила, что за услугой выдачи разрешений в онлайн-формате уже успели обратиться более 6 тысяч пользователей."Теперь застройщики могут обратиться с заявлением о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию онлайн. Ранее возможности вносить изменения у застройщиков не было", – пояснила Куртяник.Если Росреестр обнаружит ошибки в документах компании, застройщик обязан внести в них необходимые изменения. Теперь подобную процедуру можно будет провести онлайн с помощью портала "Госуслуги".На рассмотрение обращения потребуется не более пяти рабочих дней.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:43 16.08.2022
 

В Подмосковье упростили схему выдачи разрешений на ввод стройобъектов

© РИА Новости / Владимир Трефилов Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
 Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Подмосковье появилась возможность получить услугу выдачи разрешений на ввод строительных объектов по упрощенной схеме. Вносить изменения в них теперь можно онлайн через портал "Госуслуги". Такой информацией поделилась глава мингосуправления региона Надежда Куртяник, сообщил телеканал "360".
Министр отметила, что за услугой выдачи разрешений в онлайн-формате уже успели обратиться более 6 тысяч пользователей.
"Теперь застройщики могут обратиться с заявлением о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию онлайн. Ранее возможности вносить изменения у застройщиков не было", – пояснила Куртяник.
Если Росреестр обнаружит ошибки в документах компании, застройщик обязан внести в них необходимые изменения. Теперь подобную процедуру можно будет провести онлайн с помощью портала "Госуслуги".
На рассмотрение обращения потребуется не более пяти рабочих дней.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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