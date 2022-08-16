https://ria.ru/20220816/rassylka-1810038464.html

Роскомнадзор предупредил о рассылке фейков от имени госучреждений

Роскомнадзор предупредил о рассылке фейков от имени госучреждений - РИА Новости, 16.08.2022

Роскомнадзор предупредил о рассылке фейков от имени госучреждений

Роскомнадзор предупреждает, что участились случаи рассылки злоумышленниками на адреса электронной почты писем якобы от имени различных государственных... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:12

2022-08-16T16:12

2022-08-16T16:12

россия

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Роскомнадзор предупреждает, что участились случаи рассылки злоумышленниками на адреса электронной почты писем якобы от имени различных государственных организаций, сообщает ведомство."Участились случаи рассылки электронных писем гражданам и организациям якобы от имени различных государственных организаций", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.Уточняется, что зачастую подобные сообщения содержат ссылки на сторонние ресурсы либо вредоносные файлы-вложения.Сообщается, что гражданам необходимо обращать внимание на адрес отправителя. "Роскомнадзор не занимается массовой рассылкой писем гражданам, организациям или органам власти. Письменные ответы Роскомнадзор направляет гражданам, обращавшимся в ведомство с запросом", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220629/smi-1799058487.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)