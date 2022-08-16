https://ria.ru/20220816/psb-1810068667.html

ПСБ наградил лидеров нацрейтинга "Лидерство на гражданских рынках"

ПСБ наградил лидеров нацрейтинга "Лидерство на гражданских рынках" - РИА Новости, 16.08.2022

ПСБ наградил лидеров нацрейтинга "Лидерство на гражданских рынках"

Компании из Московской, Свердловской, Рязанской, Челябинской областей, Приморского и Красноярского краев, а также Санкт-Петербурга вошли в топ-10 четвертого... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:41

2022-08-16T17:41

2022-08-16T17:41

новости компаний - экономика

псб (банк псб)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794293206_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_cb1ccb5705cce736e4de37842b5155a5.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Компании из Московской, Свердловской, Рязанской, Челябинской областей, Приморского и Красноярского краев, а также Санкт-Петербурга вошли в топ-10 четвертого этапа национального рейтинга диверсификации "Лидерство на гражданских рынках", итоги которого подвели ПСБ и компания "Иннопрактика", сообщает банк.Награды лидерам на торжественной церемонии вручил председатель ПСБ Петр Фрадков. Первое место в рейтинге занял санкт-петербургский "Центральный научно-исследовательский институт "Электрон". Второе и третье место заняли предприятия Свердловской области - "Уральский приборостроительный завод" и "Уральский оптико-механический завод" имени Э. С. Яламова. В топ-10 самых успешных предприятий также вошли НПО "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева" (Красноярский край), НИИ газоразрядных приборов "Плазма" (Рязань), "Ливадийский ремонтно-судостроительный завод" (Приморский край), "Комбинат "Электрохимприбор" (Свердловская область), НПО "Электромашина" (Челябинск), НПО "ЛУЧ" (Московская область) и "Средне-Невский судостроительный завод" (Санкт-Петербург). Всего в топ-50 рейтинга включены предприятия из 28 регионов России. При составлении рейтинга эксперты ПСБ и "Иннопрактики" анализируют экономическое состояние организаций, их устойчивость на рынке и финансовые процессы, статистические данные, касающиеся выручки от производств гражданского направления. Особое внимание уделяется изучению внутренних процессов предприятий и качественных характеристик их работы в направлении производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

https://ria.ru/20220816/obsluzhivanie-1810003727.html

https://ria.ru/20220816/psb-1809994700.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, псб (банк псб), россия