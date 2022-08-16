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ПСБ наградил лидеров нацрейтинга "Лидерство на гражданских рынках" - РИА Новости, 16.08.2022
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ПСБ наградил лидеров нацрейтинга "Лидерство на гражданских рынках"
ПСБ наградил лидеров нацрейтинга "Лидерство на гражданских рынках" - РИА Новости, 16.08.2022
ПСБ наградил лидеров нацрейтинга "Лидерство на гражданских рынках"
Компании из Московской, Свердловской, Рязанской, Челябинской областей, Приморского и Красноярского краев, а также Санкт-Петербурга вошли в топ-10 четвертого... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:41
2022-08-16T17:41
новости компаний - экономика
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россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Компании из Московской, Свердловской, Рязанской, Челябинской областей, Приморского и Красноярского краев, а также Санкт-Петербурга вошли в топ-10 четвертого этапа национального рейтинга диверсификации "Лидерство на гражданских рынках", итоги которого подвели ПСБ и компания "Иннопрактика", сообщает банк.Награды лидерам на торжественной церемонии вручил председатель ПСБ Петр Фрадков. Первое место в рейтинге занял санкт-петербургский "Центральный научно-исследовательский институт "Электрон". Второе и третье место заняли предприятия Свердловской области - "Уральский приборостроительный завод" и "Уральский оптико-механический завод" имени Э. С. Яламова. В топ-10 самых успешных предприятий также вошли НПО "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева" (Красноярский край), НИИ газоразрядных приборов "Плазма" (Рязань), "Ливадийский ремонтно-судостроительный завод" (Приморский край), "Комбинат "Электрохимприбор" (Свердловская область), НПО "Электромашина" (Челябинск), НПО "ЛУЧ" (Московская область) и "Средне-Невский судостроительный завод" (Санкт-Петербург). Всего в топ-50 рейтинга включены предприятия из 28 регионов России. При составлении рейтинга эксперты ПСБ и "Иннопрактики" анализируют экономическое состояние организаций, их устойчивость на рынке и финансовые процессы, статистические данные, касающиеся выручки от производств гражданского направления. Особое внимание уделяется изучению внутренних процессов предприятий и качественных характеристик их работы в направлении производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения.
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новости компаний - экономика, псб (банк псб), россия
Новости компаний - Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), Россия
17:41 16.08.2022
 

ПСБ наградил лидеров нацрейтинга "Лидерство на гражданских рынках"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Компании из Московской, Свердловской, Рязанской, Челябинской областей, Приморского и Красноярского краев, а также Санкт-Петербурга вошли в топ-10 четвертого этапа национального рейтинга диверсификации "Лидерство на гражданских рынках", итоги которого подвели ПСБ и компания "Иннопрактика", сообщает банк.
Награды лидерам на торжественной церемонии вручил председатель ПСБ Петр Фрадков.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
Вчера, 14:36
ПСБ расширит взаимодействие с ОСК в сфере банковского обслуживания
Первое место в рейтинге занял санкт-петербургский "Центральный научно-исследовательский институт "Электрон". Второе и третье место заняли предприятия Свердловской области - "Уральский приборостроительный завод" и "Уральский оптико-механический завод" имени Э. С. Яламова.
В топ-10 самых успешных предприятий также вошли НПО "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева" (Красноярский край), НИИ газоразрядных приборов "Плазма" (Рязань), "Ливадийский ремонтно-судостроительный завод" (Приморский край), "Комбинат "Электрохимприбор" (Свердловская область), НПО "Электромашина" (Челябинск), НПО "ЛУЧ" (Московская область) и "Средне-Невский судостроительный завод" (Санкт-Петербург).
Всего в топ-50 рейтинга включены предприятия из 28 регионов России.
ПСБ
Вчера, 14:12
ПСБ и ОДК будут инвестировать в производство авиационных двигателей
При составлении рейтинга эксперты ПСБ и "Иннопрактики" анализируют экономическое состояние организаций, их устойчивость на рынке и финансовые процессы, статистические данные, касающиеся выручки от производств гражданского направления. Особое внимание уделяется изучению внутренних процессов предприятий и качественных характеристик их работы в направлении производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения.
 
Новости компаний - ЭкономикаПСБ (Банк ПСБ)Россия
 
 
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