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Хабаровский край представит на ВЭФ-2022 проекты технологического лидерства - РИА Новости, 16.08.2022
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Хабаровский край представит на ВЭФ-2022 проекты технологического лидерства
Хабаровский край представит на ВЭФ-2022 проекты технологического лидерства - РИА Новости, 16.08.2022
Хабаровский край представит на ВЭФ-2022 проекты технологического лидерства
Хабаровский край покажет промышленный, инвестиционный и туристический потенциал на выставке "Улица Дальнего Востока", которая откроется 5 сентября во... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:14
2022-08-16T12:14
пресс-релизы
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МОСКВА, 16 авг - Фонд "Росконгресс". Хабаровский край покажет промышленный, инвестиционный и туристический потенциал на выставке "Улица Дальнего Востока", которая откроется 5 сентября во Владивостоке в рамках ВЭФ-2022.Регион продемонстрирует инновационные флагманские проекты, отражающие дух дальневосточников-первооткрывателей.Экспозиция Хабаровского края будет оформлена в стиле хай-тек с использованием стекла, металла и искусственных растений, имитирующих живые цветы. Предполагается, что многофункциональный выставочный павильон-трансформер будет работать многие годы и станет отражением особых компетенций, отличающих регион от остальных субъектов Дальнего Востока. В числе приоритетов края – высокотехнологичные производства и инновации, которые вносят весомый вклад в технологическую независимость Российской Федерации.В центральном модуле откроется выставочная экспозиция, объединяющая несколько тематических зон: "Перспективы развития", "Промышленный потенциал", "Туризм", "Инвестиционный климат". Информация будет представлена через интерактивный видеоконтент: будут использоваться тачскрин-технологии, современная анимация, 3D-визуализация объектов, технологии видеомаппинга, анимационные фильмы и презентации.Перспективы развития Хабаровского края посетителям покажут с помощью интерактивного стола, повторяющего очертаниями границы региона на карте России. Здесь можно будет буквально "прикоснуться" к флагманским проектам региона. Среди них – остров Большой Уссурийский, Большая набережная, межвузовский кампус, спортивно-туристический комплекс "Хехцир", Дальневосточный художественный музей.В зоне, посвященной промышленному потенциалу Хабаровского края, будет организована инсталляция в индустриальном стиле. Гостям презентуют ключевые направления краевой промышленности: судостроение и самолетостроение, а также достижения ведущих предприятий. В зоне будет работать VR-стенд самолета SSJ-100 от ПАО "Иркут".Инсталляция с проекционным экраном расскажет об уникальных туристических достопримечательностях края: высокогорном озере Амут, хребте Дуссе-Алинь, Амурских столбах, петроглифах Сикачи-Аляна, Шантарских островах и других, а также о перспективных проектах туристических комплексов, которые скоро смогут принять гостей.В свою очередь, зона "Инвестиционный климат" будет представлена мультимедийной инсталляцией, отражающей ключевые региональные инвестиционные проекты.В центральном модуле откроются "мягкая" зона и лаундж-зона. Здесь участники выставки смогут провести короткие встречи и деловые переговоры, подписать соглашения.Посетителям предложат сфотографироваться в фотозоне "Чемпионы" и прогуляться по аллее "Набережная Амура", концептуально представляющей перспективные проекты Хабаровска. Графические изображения напомнят гостям о проведении во Владивостоке II Международного форума по сохранению тигра (5 сентября 2022 года), а выступления творческих коллективов Хабаровского края, которые состоятся на сценической площадке, порадуют всех любителей культуры."Хабаровский край – регион, которому есть чем гордиться! Как подчеркивает Президент России Владимир Владимирович Путин, "дальневосточники в широком смысле этого слова – это пионеры, первооткрыватели“. Мы приготовили для вас множество новых форматов, стараясь отразить тот самый дух первооткрывателей, о котором говорит Президент. Уверен, вы проведете немало интересных и полезных минут, знакомясь с Хабаровским краем. Но завершить этот визит я бы посоветовал на набережной Амура. Особенно красива она в вечернее время. Одновременно можно насладиться культурной программой, которую представят на расположенной рядом сцене лучшие коллективы региона. Ждем вас в павильоне и, конечно, в самом Хабаровском крае!" – говорит губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев."Улица Дальнего Востока" будет открыта на набережной бухты Аякс на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) для гостей и участников VII Восточного экономического форума с 5 по 8 сентября. После окончания Форума ее работа продлится до 11 сентября. Вход для жителей и гостей Владивостока и других городов свободный.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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Артем Смирнов
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РИА Новости
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96
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РИА Новости
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96
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353
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пресс-релизы
Пресс-релизы
12:14 16.08.2022

Хабаровский край представит на ВЭФ-2022 проекты технологического лидерства

© Фото : Фонд "Росконгресс"Хабаровский край представит на ВЭФ-2022 проекты технологического лидерства
Хабаровский край представит на ВЭФ-2022 проекты технологического лидерства - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Фото : Фонд "Росконгресс"
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МОСКВА, 16 авг - Фонд "Росконгресс". Хабаровский край покажет промышленный, инвестиционный и туристический потенциал на выставке "Улица Дальнего Востока", которая откроется 5 сентября во Владивостоке в рамках ВЭФ-2022.
Регион продемонстрирует инновационные флагманские проекты, отражающие дух дальневосточников-первооткрывателей.
Экспозиция Хабаровского края будет оформлена в стиле хай-тек с использованием стекла, металла и искусственных растений, имитирующих живые цветы. Предполагается, что многофункциональный выставочный павильон-трансформер будет работать многие годы и станет отражением особых компетенций, отличающих регион от остальных субъектов Дальнего Востока. В числе приоритетов края – высокотехнологичные производства и инновации, которые вносят весомый вклад в технологическую независимость Российской Федерации.
В центральном модуле откроется выставочная экспозиция, объединяющая несколько тематических зон: "Перспективы развития", "Промышленный потенциал", "Туризм", "Инвестиционный климат". Информация будет представлена через интерактивный видеоконтент: будут использоваться тачскрин-технологии, современная анимация, 3D-визуализация объектов, технологии видеомаппинга, анимационные фильмы и презентации.
Перспективы развития Хабаровского края посетителям покажут с помощью интерактивного стола, повторяющего очертаниями границы региона на карте России. Здесь можно будет буквально "прикоснуться" к флагманским проектам региона. Среди них – остров Большой Уссурийский, Большая набережная, межвузовский кампус, спортивно-туристический комплекс "Хехцир", Дальневосточный художественный музей.
В зоне, посвященной промышленному потенциалу Хабаровского края, будет организована инсталляция в индустриальном стиле. Гостям презентуют ключевые направления краевой промышленности: судостроение и самолетостроение, а также достижения ведущих предприятий. В зоне будет работать VR-стенд самолета SSJ-100 от ПАО "Иркут".
Инсталляция с проекционным экраном расскажет об уникальных туристических достопримечательностях края: высокогорном озере Амут, хребте Дуссе-Алинь, Амурских столбах, петроглифах Сикачи-Аляна, Шантарских островах и других, а также о перспективных проектах туристических комплексов, которые скоро смогут принять гостей.
В свою очередь, зона "Инвестиционный климат" будет представлена мультимедийной инсталляцией, отражающей ключевые региональные инвестиционные проекты.
В центральном модуле откроются "мягкая" зона и лаундж-зона. Здесь участники выставки смогут провести короткие встречи и деловые переговоры, подписать соглашения.
Посетителям предложат сфотографироваться в фотозоне "Чемпионы" и прогуляться по аллее "Набережная Амура", концептуально представляющей перспективные проекты Хабаровска. Графические изображения напомнят гостям о проведении во Владивостоке II Международного форума по сохранению тигра (5 сентября 2022 года), а выступления творческих коллективов Хабаровского края, которые состоятся на сценической площадке, порадуют всех любителей культуры.
"Хабаровский край – регион, которому есть чем гордиться! Как подчеркивает Президент России Владимир Владимирович Путин, "дальневосточники в широком смысле этого слова – это пионеры, первооткрыватели“. Мы приготовили для вас множество новых форматов, стараясь отразить тот самый дух первооткрывателей, о котором говорит Президент. Уверен, вы проведете немало интересных и полезных минут, знакомясь с Хабаровским краем. Но завершить этот визит я бы посоветовал на набережной Амура. Особенно красива она в вечернее время. Одновременно можно насладиться культурной программой, которую представят на расположенной рядом сцене лучшие коллективы региона. Ждем вас в павильоне и, конечно, в самом Хабаровском крае!" – говорит губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
"Улица Дальнего Востока" будет открыта на набережной бухты Аякс на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) для гостей и участников VII Восточного экономического форума с 5 по 8 сентября. После окончания Форума ее работа продлится до 11 сентября. Вход для жителей и гостей Владивостока и других городов свободный.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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