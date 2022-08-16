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Путин поприветствовал участников форума "Арктика. Лед тронулся" - РИА Новости, 16.08.2022
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Путин поприветствовал участников форума "Арктика. Лед тронулся"
Путин поприветствовал участников форума "Арктика. Лед тронулся" - РИА Новости, 16.08.2022
Путин поприветствовал участников форума "Арктика. Лед тронулся"
Президент России Владимир Путин в письменном обращении поприветствовал участников форума "Арктика. Лед тронулся", стартовавшего в Коми, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T20:06
2022-08-16T20:06
общество
арктика
россия
усинск
арктический совет
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в письменном обращении поприветствовал участников форума "Арктика. Лед тронулся", стартовавшего в Коми, сообщили в пресс-службе федерального проекта "Чистая Арктика".Всероссийский форум-фестиваль "Арктика. Лед тронулся" пройдёт с 16 по 18 августа в городе Усинске."Знаю, что вы уже многое сделали для ликвидации накопленного экологического ущерба, помогли привести в порядок большие территории – в Карелии, Мурманской и Архангельской областях, на Чукотке, в ЯНАО и Красноярском крае, привлекли в свои ряды новых единомышленников. Убежден, что в ходе форума вы сможете обсудить широкий круг вопросов природоохранной тематики, обменяться опытом и знаниями, наметить перспективы на будущее. Хочу поблагодарить вас за активную гражданскую позицию, стремление реальными делами – участвовать в жизни страны", - говорится в обращении президента.Ключевым событием форума-фестиваля станет пленарная сессия в формате вопросов-ответов от волонтеров. В рамках форума-фестиваля также запланирована сессия на тему развития Арктики, после которой волонтеры в формате мозгового штурма смогут предложить свои идеи и решения по актуальным для арктических территорий направлениям."На несколько дней арктический город Усинск станет уникальной площадкой для диалога общества, бизнеса и государства. Уверен, это прекрасная возможность для молодежи не только познакомиться с Арктикой, но и узнать о ее потенциале, задуматься о личном участии в развитии Русского севера. Экология Арктики нуждается в людях, готовых действовать искренне и с большой ответственностью на благо природы и страны", - цитирует пресс-служба министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.Форум "Арктика. Лед тронулся" включен в план основных мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг., оператором которых выступает Фонд Росконгресс при поддержке АНО "Чистая Арктика".
https://ria.ru/20220816/putin-1809930155.html
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общество, арктика, россия, усинск, арктический совет, фонд "росконгресс"
Общество, Арктика, Россия, Усинск, Арктический совет, Фонд "Росконгресс"
20:06 16.08.2022
 
Путин поприветствовал участников форума "Арктика. Лед тронулся"

Путин поприветствовал участников форума "Арктика. Лед тронулся", стартовавшего в Коми

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в письменном обращении поприветствовал участников форума "Арктика. Лед тронулся", стартовавшего в Коми, сообщили в пресс-службе федерального проекта "Чистая Арктика".
Всероссийский форум-фестиваль "Арктика. Лед тронулся" пройдёт с 16 по 18 августа в городе Усинске.
"Знаю, что вы уже многое сделали для ликвидации накопленного экологического ущерба, помогли привести в порядок большие территории – в Карелии, Мурманской и Архангельской областях, на Чукотке, в ЯНАО и Красноярском крае, привлекли в свои ряды новых единомышленников. Убежден, что в ходе форума вы сможете обсудить широкий круг вопросов природоохранной тематики, обменяться опытом и знаниями, наметить перспективы на будущее. Хочу поблагодарить вас за активную гражданскую позицию, стремление реальными делами – участвовать в жизни страны", - говорится в обращении президента.
Ключевым событием форума-фестиваля станет пленарная сессия в формате вопросов-ответов от волонтеров. В рамках форума-фестиваля также запланирована сессия на тему развития Арктики, после которой волонтеры в формате мозгового штурма смогут предложить свои идеи и решения по актуальным для арктических территорий направлениям.
"На несколько дней арктический город Усинск станет уникальной площадкой для диалога общества, бизнеса и государства. Уверен, это прекрасная возможность для молодежи не только познакомиться с Арктикой, но и узнать о ее потенциале, задуматься о личном участии в развитии Русского севера. Экология Арктики нуждается в людях, готовых действовать искренне и с большой ответственностью на благо природы и страны", - цитирует пресс-служба министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.
Форум "Арктика. Лед тронулся" включен в план основных мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг., оператором которых выступает Фонд Росконгресс при поддержке АНО "Чистая Арктика".
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ОбществоАрктикаРоссияУсинскАрктический советФонд "Росконгресс"
 
 
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