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Врио тамбовского губернатора пригласил Путина на 150-летие Рахманинова

Врио тамбовского губернатора пригласил Путина на 150-летие Рахманинова - РИА Новости, 16.08.2022

Врио тамбовского губернатора пригласил Путина на 150-летие Рахманинова

Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров предложил президенту РФ Владимиру Путину приехать в регион в 2023 году на... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T15:44

2022-08-16T15:44

2022-08-16T16:11

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политика

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров предложил президенту РФ Владимиру Путину приехать в регион в 2023 году на празднование 150-летия со дня рождения композитора Сергея Рахманинова.Стенограмма встречи Егорова и Путина опубликована на сайте Кремля."В следующем году будет отмечаться 150-летие со дня рождения великого русского композитора Сергея Рахманинова, и одно из главных торжеств будет проходить у нас, на Тамбовщине. Если будет возможность, приглашаем вас в гости", - сказал Егоров.

https://ria.ru/20220816/putin-1810005386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, владимир путин, максим егоров, тамбовская область, сергей рахманинов, новости культуры