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Врио тамбовского губернатора пригласил Путина на 150-летие Рахманинова - РИА Новости, 16.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220816/priglashenie-1810029657.html
Врио тамбовского губернатора пригласил Путина на 150-летие Рахманинова
Врио тамбовского губернатора пригласил Путина на 150-летие Рахманинова - РИА Новости, 16.08.2022
Врио тамбовского губернатора пригласил Путина на 150-летие Рахманинова
Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров предложил президенту РФ Владимиру Путину приехать в регион в 2023 году на... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:44
2022-08-16T16:11
россия
политика
владимир путин
максим егоров
тамбовская область
сергей рахманинов
культура
новости культуры
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров предложил президенту РФ Владимиру Путину приехать в регион в 2023 году на празднование 150-летия со дня рождения композитора Сергея Рахманинова.Стенограмма встречи Егорова и Путина опубликована на сайте Кремля."В следующем году будет отмечаться 150-летие со дня рождения великого русского композитора Сергея Рахманинова, и одно из главных торжеств будет проходить у нас, на Тамбовщине. Если будет возможность, приглашаем вас в гости", - сказал Егоров.
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россия, политика, владимир путин, максим егоров, тамбовская область, сергей рахманинов, новости культуры
Россия, Политика, Владимир Путин, Максим Егоров, Тамбовская область, Сергей Рахманинов, Культура, Новости культуры
15:44 16.08.2022 (обновлено: 16:11 16.08.2022)
 
Врио тамбовского губернатора пригласил Путина на 150-летие Рахманинова

Врио тамбовского губернатора Егоров пригласил Путина на 150-летие Рахманинова

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Максимом Егоровым
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Максимом Егоровым - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Максимом Егоровым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров предложил президенту РФ Владимиру Путину приехать в регион в 2023 году на празднование 150-летия со дня рождения композитора Сергея Рахманинова.
Стенограмма встречи Егорова и Путина опубликована на сайте Кремля.
"В следующем году будет отмечаться 150-летие со дня рождения великого русского композитора Сергея Рахманинова, и одно из главных торжеств будет проходить у нас, на Тамбовщине. Если будет возможность, приглашаем вас в гости", - сказал Егоров.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области Максимом Егоровым - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
14:40Тамбовская область
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КультураРоссияПолитикаВладимир ПутинМаксим ЕгоровТамбовская областьСергей РахманиновНовости культуры
 
 
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