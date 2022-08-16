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Врио тамбовского губернатора пригласил Путина на 150-летие Рахманинова
Врио тамбовского губернатора пригласил Путина на 150-летие Рахманинова - РИА Новости, 16.08.2022
Врио тамбовского губернатора пригласил Путина на 150-летие Рахманинова
Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров предложил президенту РФ Владимиру Путину приехать в регион в 2023 году на... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:44
2022-08-16T15:44
2022-08-16T16:11
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политика
владимир путин
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров предложил президенту РФ Владимиру Путину приехать в регион в 2023 году на празднование 150-летия со дня рождения композитора Сергея Рахманинова.Стенограмма встречи Егорова и Путина опубликована на сайте Кремля."В следующем году будет отмечаться 150-летие со дня рождения великого русского композитора Сергея Рахманинова, и одно из главных торжеств будет проходить у нас, на Тамбовщине. Если будет возможность, приглашаем вас в гости", - сказал Егоров.
https://ria.ru/20220816/putin-1810005386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин, максим егоров, тамбовская область, сергей рахманинов, новости культуры
Россия, Политика, Владимир Путин, Максим Егоров, Тамбовская область, Сергей Рахманинов, Культура, Новости культуры
15:44 16.08.2022 (обновлено: 16:11 16.08.2022)
Врио тамбовского губернатора пригласил Путина на 150-летие Рахманинова
Врио тамбовского губернатора Егоров пригласил Путина на 150-летие Рахманинова