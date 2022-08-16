https://ria.ru/20220816/pozhar-1810063069.html
В Ростовской области возбудили дело о халатности после крупного пожара
В Ростовской области возбудили дело о халатности после крупного пожара - РИА Новости, 16.08.2022
В Ростовской области возбудили дело о халатности после крупного пожара
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" после крупного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:24
2022-08-16T17:24
2022-08-16T17:24
происшествия
ростовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
природные пожары в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" после крупного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.По его словам, 15 августа на территории Нижнекудрюченского и Верхнекундрюченского сельских поселений произошел пожар, который перекинулся на жилые и нежилые постройки."С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность")", - сказал он.В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают собственников пострадавших в результате пожара строений и причиненный им ущерб, а также причины возгорания.Пожар на территории Усть-Донецкого лесничества произошел в понедельник днем. К вечеру его площадь составляла 30 гектаров, а через сутки превысила 250 гектаров. Огонь уничтожил семь домов в станице Верхнекундрюченская, более 50 человек обратились за медицинской помощью. В районе введен режим ЧС.
https://ria.ru/20220816/pozhar-1809955938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), природные пожары в россии
Происшествия, Ростовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Природные пожары в России
В Ростовской области возбудили дело о халатности после крупного пожара
В Ростовской области возбудили дело о халатности после пожара в Усть-Донецком районе
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" после крупного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
По его словам, 15 августа на территории Нижнекудрюченского и Верхнекундрюченского сельских поселений произошел пожар, который перекинулся на жилые и нежилые постройки.
"С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами СУ СК
России по Ростовской области
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность")", - сказал он.
В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают собственников пострадавших в результате пожара строений и причиненный им ущерб, а также причины возгорания.
Пожар на территории Усть-Донецкого лесничества произошел в понедельник днем. К вечеру его площадь составляла 30 гектаров, а через сутки превысила 250 гектаров. Огонь уничтожил семь домов в станице Верхнекундрюченская, более 50 человек обратились за медицинской помощью. В районе введен режим ЧС.