https://ria.ru/20220816/pozhar-1810063069.html

В Ростовской области возбудили дело о халатности после крупного пожара

В Ростовской области возбудили дело о халатности после крупного пожара - РИА Новости, 16.08.2022

В Ростовской области возбудили дело о халатности после крупного пожара

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" после крупного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:24

2022-08-16T17:24

2022-08-16T17:24

происшествия

ростовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

природные пожары в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" после крупного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.По его словам, 15 августа на территории Нижнекудрюченского и Верхнекундрюченского сельских поселений произошел пожар, который перекинулся на жилые и нежилые постройки."С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность")", - сказал он.В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают собственников пострадавших в результате пожара строений и причиненный им ущерб, а также причины возгорания.Пожар на территории Усть-Донецкого лесничества произошел в понедельник днем. К вечеру его площадь составляла 30 гектаров, а через сутки превысила 250 гектаров. Огонь уничтожил семь домов в станице Верхнекундрюченская, более 50 человек обратились за медицинской помощью. В районе введен режим ЧС.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), природные пожары в россии