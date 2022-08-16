https://ria.ru/20220816/pozhar-1810045492.html

Площадь природного пожара в Ростовской области превысила 250 гектаров

Площадь природного пожара в Ростовской области превысила 250 гектаров - РИА Новости, 16.08.2022

Площадь природного пожара в Ростовской области превысила 250 гектаров

Площадь природного пожара в Ростовской области превысила 250 гектаров, борьбу с огнем ведут свыше 520 человек и 121 единица техники, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:32

2022-08-16T16:32

2022-08-16T18:30

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

ростовская область

природные пожары в россии

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Площадь природного пожара в Ростовской области превысила 250 гектаров, борьбу с огнем ведут свыше 520 человек и 121 единица техники, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Группировка сил и средств, задействованных в тушении пожара, составляет 527 человек и 121 единицу техники. Площадь пожара составляет 252 гектара", - сказал собеседник агентства.По его словам, самолеты и вертолеты выполнили 74 сброса на очаги пожаров общим объемом 316 тонн воды.

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россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа сотрудников МЧС на месте ликвидации лесного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области Лесной пожар на 10 гектарах в Усть-Донецком районе Ростовской области за несколько часов перекинулся на 32 строения в станице Верхнекундрючинская, и его площадь выросла до 124 гектаров. Со стихией борются 300 пожарных. (видео - МЧС РФ) 2022-08-16T16:32 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, ростовская область, природные пожары в россии