https://ria.ru/20220816/pozhar-1810045492.html
Площадь природного пожара в Ростовской области превысила 250 гектаров
Площадь природного пожара в Ростовской области превысила 250 гектаров - РИА Новости, 16.08.2022
Площадь природного пожара в Ростовской области превысила 250 гектаров
Площадь природного пожара в Ростовской области превысила 250 гектаров, борьбу с огнем ведут свыше 520 человек и 121 единица техники, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:32
2022-08-16T16:32
2022-08-16T18:30
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
ростовская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Площадь природного пожара в Ростовской области превысила 250 гектаров, борьбу с огнем ведут свыше 520 человек и 121 единица техники, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Группировка сил и средств, задействованных в тушении пожара, составляет 527 человек и 121 единицу техники. Площадь пожара составляет 252 гектара", - сказал собеседник агентства.По его словам, самолеты и вертолеты выполнили 74 сброса на очаги пожаров общим объемом 316 тонн воды.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работа сотрудников МЧС на месте ликвидации лесного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области
Лесной пожар на 10 гектарах в Усть-Донецком районе Ростовской области за несколько часов перекинулся на 32 строения в станице Верхнекундрючинская, и его площадь выросла до 124 гектаров. Со стихией борются 300 пожарных. (видео - МЧС РФ)
2022-08-16T16:32
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, ростовская область, природные пожары в россии
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Ростовская область, Природные пожары в России
16:32 16.08.2022 (обновлено: 18:30 16.08.2022)
Площадь природного пожара в Ростовской области превысила 250 гектаров
Свыше 520 человек тушат природный пожар в Ростовской области на площади более 250 гектаров