https://ria.ru/20220816/pozhar-1809955938.html

Глава Ростовской области назвал причину пожара в станице

Глава Ростовской области назвал причину пожара в станице - РИА Новости, 16.08.2022

Глава Ростовской области назвал причину пожара в станице

Причиной пожара в станице Верхнекундрюченская стал перехлест проводов ЛЭП, из-за которого загорелась сухая растительность, сообщил губернатор Ростовской области РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:16

2022-08-16T12:16

2022-08-16T12:16

происшествия

россия

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг – РИА Новости. Причиной пожара в станице Верхнекундрюченская стал перехлест проводов ЛЭП, из-за которого загорелась сухая растительность, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев."Из-за перехлеста проводов линий электропередачи там вчера загорелась сухая растительность на землях сельхозназначения, затем огонь перешел на лес. Площадь лесного пожара - 136 га", - написал он в Telegram.Пожар на территории Усть-Донецкого лесничества произошел в понедельник днем. К вечеру его площадь составляла 30 гектаров, а к утру вторника - 136 гектаров, огонь охватил строения в станице Верхнекундрюченская. Население из близлежащих домов было эвакуировано, в районе введен режим ЧС. Более 50 пострадавших от задымления обратились за медпомощью.

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ростовская область

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Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, ростовская область, василий голубев