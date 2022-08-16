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Глава Ростовской области назвал причину пожара в станице - РИА Новости, 16.08.2022
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Глава Ростовской области назвал причину пожара в станице
Глава Ростовской области назвал причину пожара в станице - РИА Новости, 16.08.2022
Глава Ростовской области назвал причину пожара в станице
Причиной пожара в станице Верхнекундрюченская стал перехлест проводов ЛЭП, из-за которого загорелась сухая растительность, сообщил губернатор Ростовской области РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:16
2022-08-16T12:16
происшествия
россия
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг – РИА Новости. Причиной пожара в станице Верхнекундрюченская стал перехлест проводов ЛЭП, из-за которого загорелась сухая растительность, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев."Из-за перехлеста проводов линий электропередачи там вчера загорелась сухая растительность на землях сельхозназначения, затем огонь перешел на лес. Площадь лесного пожара - 136 га", - написал он в Telegram.Пожар на территории Усть-Донецкого лесничества произошел в понедельник днем. К вечеру его площадь составляла 30 гектаров, а к утру вторника - 136 гектаров, огонь охватил строения в станице Верхнекундрюченская. Население из близлежащих домов было эвакуировано, в районе введен режим ЧС. Более 50 пострадавших от задымления обратились за медпомощью.
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происшествия, россия, ростовская область, василий голубев
Происшествия, Россия, Ростовская область, Василий Голубев
12:16 16.08.2022
 
Глава Ростовской области назвал причину пожара в станице

Голубев: причиной пожара в станице Верхнекундрюченская стал перехлест проводов ЛЭП

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг – РИА Новости. Причиной пожара в станице Верхнекундрюченская стал перехлест проводов ЛЭП, из-за которого загорелась сухая растительность, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Из-за перехлеста проводов линий электропередачи там вчера загорелась сухая растительность на землях сельхозназначения, затем огонь перешел на лес. Площадь лесного пожара - 136 га", - написал он в Telegram.
Пожар на территории Усть-Донецкого лесничества произошел в понедельник днем. К вечеру его площадь составляла 30 гектаров, а к утру вторника - 136 гектаров, огонь охватил строения в станице Верхнекундрюченская. Население из близлежащих домов было эвакуировано, в районе введен режим ЧС. Более 50 пострадавших от задымления обратились за медпомощью.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 17:33
Спасатели сняли угрозу распространения огня на АЗС в Ростовской области
 
ПроисшествияРоссияРостовская областьВасилий Голубев
 
 
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