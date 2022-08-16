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В Джанкое локализовали пожар на трансформаторной подстанции - РИА Новости, 16.08.2022
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В Джанкое локализовали пожар на трансформаторной подстанции
В Джанкое локализовали пожар на трансформаторной подстанции - РИА Новости, 16.08.2022
В Джанкое локализовали пожар на трансформаторной подстанции
Пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое локализован, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:30
2022-08-16T09:30
россия
происшествия
республика крым
джанкой
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое локализован, сообщило Минэнерго РФ.Как ранее сообщили РИА Новости в силовых структурах Крымского полуострова, трансформаторная подстанция горит в Джанкое после сильного хлопка в 6 часов утра во вторник. Идет устранение последствий.Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков затем сообщил, что детали и обстоятельства инцидента в селе Майское Джанкойского района на севере Крыма выясняются, на месте работают все республиканские службы."Пожар локализован", - сообщило Минэнерго в своем официальном Telegram-канале.Ранее ведомство также заявило, что электроснабжение потребителей из-за пожара не было нарушено.
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россия
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россия, происшествия, республика крым, джанкой, министерство энергетики рф (минэнерго россии), сергей аксенов (политик)
Россия, Происшествия, Республика Крым, Джанкой, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Сергей Аксенов (политик)
09:30 16.08.2022
 
В Джанкое локализовали пожар на трансформаторной подстанции

Минэнерго сообщило, что пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое локализовали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое локализован, сообщило Минэнерго РФ.
Как ранее сообщили РИА Новости в силовых структурах Крымского полуострова, трансформаторная подстанция горит в Джанкое после сильного хлопка в 6 часов утра во вторник. Идет устранение последствий.
Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков затем сообщил, что детали и обстоятельства инцидента в селе Майское Джанкойского района на севере Крыма выясняются, на месте работают все республиканские службы.
"Пожар локализован", - сообщило Минэнерго в своем официальном Telegram-канале.
Ранее ведомство также заявило, что электроснабжение потребителей из-за пожара не было нарушено.
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РоссияПроисшествияРеспублика КрымДжанкойМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Сергей Аксенов (политик)
 
 
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