https://ria.ru/20220816/pozhar-1809900762.html

В Джанкое локализовали пожар на трансформаторной подстанции

В Джанкое локализовали пожар на трансформаторной подстанции - РИА Новости, 16.08.2022

В Джанкое локализовали пожар на трансформаторной подстанции

Пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое локализован, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T09:30

2022-08-16T09:30

2022-08-16T09:30

россия

происшествия

республика крым

джанкой

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

сергей аксенов (политик)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое локализован, сообщило Минэнерго РФ.Как ранее сообщили РИА Новости в силовых структурах Крымского полуострова, трансформаторная подстанция горит в Джанкое после сильного хлопка в 6 часов утра во вторник. Идет устранение последствий.Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков затем сообщил, что детали и обстоятельства инцидента в селе Майское Джанкойского района на севере Крыма выясняются, на месте работают все республиканские службы."Пожар локализован", - сообщило Минэнерго в своем официальном Telegram-канале.Ранее ведомство также заявило, что электроснабжение потребителей из-за пожара не было нарушено.

https://ria.ru/20220816/detonatsiya-1809899422.html

россия

республика крым

джанкой

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, республика крым, джанкой, министерство энергетики рф (минэнерго россии), сергей аксенов (политик)