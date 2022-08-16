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Площадь пожара в Ростовской области выросла до 124 гектаров
Площадь пожара в Ростовской области выросла до 124 гектаров - РИА Новости, 16.08.2022
Площадь пожара в Ростовской области выросла до 124 гектаров
Площадь пожара в станице Верхнекундрючинская Ростовской области выросла с 30 до 124 гектаров, огнем охвачены 32 строения, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T05:24
2022-08-16T05:24
2022-08-16T07:05
происшествия
россия
усть-донецкий район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Площадь пожара в станице Верхнекундрючинская Ростовской области выросла с 30 до 124 гектаров, огнем охвачены 32 строения, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.Министерство природных ресурсов и экологии региона ранее сообщало, что на территории Усть-Донецкого района пламенем охвачено 30 гектаров леса, 15 из которых – верховой пожар."В 04:00 16.08.2022 к ликвидации пожара в станице Верхнекундрюченская Усть-Донецкого района направлен Ил-76 МЧС России, который способен за один раз сбросить на очаг возгорания 42 тонны воды. В результате перехода верхового огня повреждено 32 строения. Общая площадь пожара увеличилась до 124 гектаров", - говорится в сообщении.Добавляется, что к тушению пожара привлечено более 300 человек и 90 единиц техники.
https://ria.ru/20220815/pozhar-1809791170.html
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происшествия, россия, усть-донецкий район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Усть-Донецкий район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
05:24 16.08.2022 (обновлено: 07:05 16.08.2022)
Площадь пожара в Ростовской области выросла до 124 гектаров
Площадь пожара в станице Верхнекундрючинская Ростовской области выросла до 124 гектаров