https://ria.ru/20220816/pozhar-1809884034.html

Площадь пожара в Ростовской области выросла до 124 гектаров

Площадь пожара в Ростовской области выросла до 124 гектаров - РИА Новости, 16.08.2022

Площадь пожара в Ростовской области выросла до 124 гектаров

Площадь пожара в станице Верхнекундрючинская Ростовской области выросла с 30 до 124 гектаров, огнем охвачены 32 строения, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T05:24

2022-08-16T05:24

2022-08-16T07:05

происшествия

россия

усть-донецкий район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Площадь пожара в станице Верхнекундрючинская Ростовской области выросла с 30 до 124 гектаров, огнем охвачены 32 строения, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.Министерство природных ресурсов и экологии региона ранее сообщало, что на территории Усть-Донецкого района пламенем охвачено 30 гектаров леса, 15 из которых – верховой пожар."В 04:00 16.08.2022 к ликвидации пожара в станице Верхнекундрюченская Усть-Донецкого района направлен Ил-76 МЧС России, который способен за один раз сбросить на очаг возгорания 42 тонны воды. В результате перехода верхового огня повреждено 32 строения. Общая площадь пожара увеличилась до 124 гектаров", - говорится в сообщении.Добавляется, что к тушению пожара привлечено более 300 человек и 90 единиц техники.

https://ria.ru/20220815/pozhar-1809791170.html

россия

усть-донецкий район

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происшествия, россия, усть-донецкий район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)