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В Крыму рассказали о состоянии пострадавших из-за детонации боеприпасов - РИА Новости, 16.08.2022
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В Крыму рассказали о состоянии пострадавших из-за детонации боеприпасов
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших из-за детонации боеприпасов - РИА Новости, 16.08.2022
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших из-за детонации боеприпасов
Состояние одного пострадавшего из-за взрывов боеприпасов под Джанкоем средней тяжести, второго – легкое, сообщил минздрав Крыма. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:49
2022-08-16T17:31
россия
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Состояние одного пострадавшего из-за взрывов боеприпасов под Джанкоем средней тяжести, второго – легкое, сообщил минздрав Крыма.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в районе Майского в Крыму, сообщило ранее Минобороны РФ. Принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания, добавили в ведомстве. Порядка 2 тысяч жителей села эвакуированы из Майского, эвакуация продолжается, сообщили РИА Новости власти поселения. Установлено оцепление – пятикилометровая зона."По состоянию на 09.00 в результате происшествия в Джанкойском районе пострадало двое человек. Один из них госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Второму пострадавшему оказана медицинская помощь на амбулаторном этапе, травмы легкой степени тяжести", – сообщили в минздраве журналистам.
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россия
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россия, республика крым, происшествия
Россия, Республика Крым, Происшествия
09:49 16.08.2022 (обновлено: 17:31 16.08.2022)
 
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших из-за детонации боеприпасов

Минздрав: состояние пострадавшего из-за взрыва боеприпасов под Джанкоем средней тяжести

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи в селе Майское, где на военном складе произошла детонации боеприпасов
Автомобили скорой помощи в селе Майское, где на военном складе произошла детонации боеприпасов - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Автомобили скорой помощи в селе Майское, где на военном складе произошла детонации боеприпасов
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Состояние одного пострадавшего из-за взрывов боеприпасов под Джанкоем средней тяжести, второго – легкое, сообщил минздрав Крыма.
Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в районе Майского в Крыму, сообщило ранее Минобороны РФ. Принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания, добавили в ведомстве. Порядка 2 тысяч жителей села эвакуированы из Майского, эвакуация продолжается, сообщили РИА Новости власти поселения. Установлено оцепление – пятикилометровая зона.
"По состоянию на 09.00 в результате происшествия в Джанкойском районе пострадало двое человек. Один из них госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Второму пострадавшему оказана медицинская помощь на амбулаторном этапе, травмы легкой степени тяжести", – сообщили в минздраве журналистам.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
08:14
Аксенов выехал на место происшествия в село Майское на севере Крыма
 
РоссияРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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