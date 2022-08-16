09:49 16.08.2022 (обновлено: 17:31 16.08.2022)
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших из-за детонации боеприпасов
Минздрав: состояние пострадавшего из-за взрыва боеприпасов под Джанкоем средней тяжести
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи в селе Майское, где на военном складе произошла детонации боеприпасов
Автомобили скорой помощи в селе Майское, где на военном складе произошла детонации боеприпасов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Состояние одного пострадавшего из-за взрывов боеприпасов под Джанкоем средней тяжести, второго – легкое, сообщил минздрав Крыма.
Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в районе Майского в Крыму, сообщило ранее Минобороны РФ. Принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания, добавили в ведомстве. Порядка 2 тысяч жителей села эвакуированы из Майского, эвакуация продолжается, сообщили РИА Новости власти поселения. Установлено оцепление – пятикилометровая зона.
"По состоянию на 09.00 в результате происшествия в Джанкойском районе пострадало двое человек. Один из них госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Второму пострадавшему оказана медицинская помощь на амбулаторном этапе, травмы легкой степени тяжести", – сообщили в минздраве журналистам.