https://ria.ru/20220816/postradavshie-1809904281.html

В Крыму рассказали о состоянии пострадавших из-за детонации боеприпасов

В Крыму рассказали о состоянии пострадавших из-за детонации боеприпасов - РИА Новости, 16.08.2022

В Крыму рассказали о состоянии пострадавших из-за детонации боеприпасов

Состояние одного пострадавшего из-за взрывов боеприпасов под Джанкоем средней тяжести, второго – легкое, сообщил минздрав Крыма. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T09:49

2022-08-16T09:49

2022-08-16T17:31

россия

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Состояние одного пострадавшего из-за взрывов боеприпасов под Джанкоем средней тяжести, второго – легкое, сообщил минздрав Крыма.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в районе Майского в Крыму, сообщило ранее Минобороны РФ. Принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания, добавили в ведомстве. Порядка 2 тысяч жителей села эвакуированы из Майского, эвакуация продолжается, сообщили РИА Новости власти поселения. Установлено оцепление – пятикилометровая зона."По состоянию на 09.00 в результате происшествия в Джанкойском районе пострадало двое человек. Один из них госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Второму пострадавшему оказана медицинская помощь на амбулаторном этапе, травмы легкой степени тяжести", – сообщили в минздраве журналистам.

https://ria.ru/20220816/krym-1809891083.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика крым, происшествия