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РКН потребовал разблокировать YouTube-канал посольства России в Британии
РКН потребовал разблокировать YouTube-канал посольства России в Британии - РИА Новости, 16.08.2022
РКН потребовал разблокировать YouTube-канал посольства России в Британии
Роскомнадзор потребовал от Google отменить блокировку YouTube-канала посольства России в Великобритании и Северной Ирландии, сообщило ведомство. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T22:38
2022-08-16T22:38
2022-08-16T23:04
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google отменить блокировку YouTube-канала посольства России в Великобритании и Северной Ирландии, сообщило ведомство.В Роскомнадзоре подчеркнули, что площадка демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент и на системной основе ограничивает доступ к контенту российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей."Такие меры являются грубой попыткой ограничения информационной работы посольства Российской Федерации, в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", — отметили там.Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении YouTube-канала посольства и "требует незамедлительно восстановить доступ к удаленным видеозаписям, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения дискриминационных мер".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, технологии, россия
В мире, Технологии, Россия
22:38 16.08.2022 (обновлено: 23:04 16.08.2022)
РКН потребовал разблокировать YouTube-канал посольства России в Британии
РКН потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала посольства России в Британии
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
Роскомнадзор потребовал от Google отменить блокировку YouTube-канала посольства России в Великобритании и Северной Ирландии, сообщило
ведомство.
"Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно снять наложенные ограничения с YouTube-канала посольства России в Великобритании и Северной Ирландии и восстановить доступ к ранее удаленным материалам", — отметили там.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что площадка демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент и на системной основе ограничивает доступ к контенту российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей.
"Такие меры являются грубой попыткой ограничения информационной работы посольства Российской Федерации, в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", — отметили там.
Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении YouTube-канала посольства и "требует незамедлительно восстановить доступ к удаленным видеозаписям, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения дискриминационных мер".