https://ria.ru/20220816/posolstvo-1810110404.html

РКН потребовал разблокировать YouTube-канал посольства России в Британии

РКН потребовал разблокировать YouTube-канал посольства России в Британии - РИА Новости, 16.08.2022

РКН потребовал разблокировать YouTube-канал посольства России в Британии

Роскомнадзор потребовал от Google отменить блокировку YouTube-канала посольства России в Великобритании и Северной Ирландии, сообщило ведомство. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T22:38

2022-08-16T22:38

2022-08-16T23:04

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google отменить блокировку YouTube-канала посольства России в Великобритании и Северной Ирландии, сообщило ведомство.В Роскомнадзоре подчеркнули, что площадка демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент и на системной основе ограничивает доступ к контенту российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей."Такие меры являются грубой попыткой ограничения информационной работы посольства Российской Федерации, в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", — отметили там.Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении YouTube-канала посольства и "требует незамедлительно восстановить доступ к удаленным видеозаписям, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения дискриминационных мер".

https://ria.ru/20220812/protokol-1809252027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, россия