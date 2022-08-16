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РКН потребовал разблокировать YouTube-канал посольства России в Британии - РИА Новости, 16.08.2022
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РКН потребовал разблокировать YouTube-канал посольства России в Британии
РКН потребовал разблокировать YouTube-канал посольства России в Британии - РИА Новости, 16.08.2022
РКН потребовал разблокировать YouTube-канал посольства России в Британии
Роскомнадзор потребовал от Google отменить блокировку YouTube-канала посольства России в Великобритании и Северной Ирландии, сообщило ведомство. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T22:38
2022-08-16T23:04
в мире
технологии
россия
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google отменить блокировку YouTube-канала посольства России в Великобритании и Северной Ирландии, сообщило ведомство.В Роскомнадзоре подчеркнули, что площадка демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент и на системной основе ограничивает доступ к контенту российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей."Такие меры являются грубой попыткой ограничения информационной работы посольства Российской Федерации, в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", — отметили там.Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении YouTube-канала посольства и "требует незамедлительно восстановить доступ к удаленным видеозаписям, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения дискриминационных мер".
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в мире, технологии, россия
В мире, Технологии, Россия
22:38 16.08.2022 (обновлено: 23:04 16.08.2022)
 
РКН потребовал разблокировать YouTube-канал посольства России в Британии

РКН потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала посольства России в Британии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google отменить блокировку YouTube-канала посольства России в Великобритании и Северной Ирландии, сообщило ведомство.

"Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно снять наложенные ограничения с YouTube-канала посольства России в Великобритании и Северной Ирландии и восстановить доступ к ранее удаленным материалам", — отметили там.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что площадка демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент и на системной основе ограничивает доступ к контенту российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей.
"Такие меры являются грубой попыткой ограничения информационной работы посольства Российской Федерации, в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", — отметили там.
Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении YouTube-канала посольства и "требует незамедлительно восстановить доступ к удаленным видеозаписям, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения дискриминационных мер".
Сайт nap.rkn.gov.ru - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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