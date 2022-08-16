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В Польше рассказали о реакции СМИ на поражение Украины - РИА Новости, 16.08.2022
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В Польше рассказали о реакции СМИ на поражение Украины
В Польше рассказали о реакции СМИ на поражение Украины - РИА Новости, 16.08.2022
В Польше рассказали о реакции СМИ на поражение Украины
Польские СМИ представят поражение Киева в спецоперации как стратегическую победу Украины, написал в статье для газеты Myśl Polska политолог Конрад Ренкас. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T03:59
2022-08-16T09:13
владимир путин
россия
польша
украина
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Польские СМИ представят поражение Киева в спецоперации как стратегическую победу Украины, написал в статье для газеты Myśl Polska политолог Конрад Ренкас.По его мнению, информация о последующих поражениях ВСУ продолжит подвергаться цензуре со стороны местных изданий.Автор публикации считает неэффективной пропаганду польских СМИ на фоне снижения числа жителей Польши, верящих в "опасные сказки о неизбежной победе Киева"."Проще говоря — любой исход конфликта, любые условия перемирия будут представлены на земле Третьей Речи Посполитой как небывалое поражение России. Иначе быть не может — и точка!" — отметил польский политолог.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220802/operatsiya-1806557319.html
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владимир путин, россия, польша, украина, в мире, вооруженные силы украины
Владимир Путин, Россия, Польша, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины
03:59 16.08.2022 (обновлено: 09:13 16.08.2022)
 
В Польше рассказали о реакции СМИ на поражение Украины

Myśl Polska: польские СМИ представят поражение Киева в спецоперации как победу Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Польские СМИ представят поражение Киева в спецоперации как стратегическую победу Украины, написал в статье для газеты Myśl Polska политолог Конрад Ренкас.
По его мнению, информация о последующих поражениях ВСУ продолжит подвергаться цензуре со стороны местных изданий.
"Даже окончательное поражение киевских властей в этом ненужном конфликте все равно будет представлено как их стратегическая победа", — предположил Ренкас.
Автор публикации считает неэффективной пропаганду польских СМИ на фоне снижения числа жителей Польши, верящих в "опасные сказки о неизбежной победе Киева".
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"Проще говоря — любой исход конфликта, любые условия перемирия будут представлены на земле Третьей Речи Посполитой как небывалое поражение России. Иначе быть не может — и точка!" — отметил польский политолог.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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