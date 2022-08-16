https://ria.ru/20220816/porazhenie-1809880959.html

В Польше рассказали о реакции СМИ на поражение Украины

В Польше рассказали о реакции СМИ на поражение Украины - РИА Новости, 16.08.2022

В Польше рассказали о реакции СМИ на поражение Украины

Польские СМИ представят поражение Киева в спецоперации как стратегическую победу Украины, написал в статье для газеты Myśl Polska политолог Конрад Ренкас. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T03:59

2022-08-16T03:59

2022-08-16T09:13

владимир путин

россия

польша

украина

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Польские СМИ представят поражение Киева в спецоперации как стратегическую победу Украины, написал в статье для газеты Myśl Polska политолог Конрад Ренкас.По его мнению, информация о последующих поражениях ВСУ продолжит подвергаться цензуре со стороны местных изданий.Автор публикации считает неэффективной пропаганду польских СМИ на фоне снижения числа жителей Польши, верящих в "опасные сказки о неизбежной победе Киева"."Проще говоря — любой исход конфликта, любые условия перемирия будут представлены на земле Третьей Речи Посполитой как небывалое поражение России. Иначе быть не может — и точка!" — отметил польский политолог.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220802/operatsiya-1806557319.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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владимир путин, россия, польша, украина, в мире, вооруженные силы украины