https://ria.ru/20220816/pokupka-1810106033.html
Группа "Дело" приобрела "Сахалинское морское пароходство"
Группа "Дело" приобрела "Сахалинское морское пароходство" - РИА Новости, 16.08.2022
Группа "Дело" приобрела "Сахалинское морское пароходство"
Группа компаний "Дело" сообщила, что приобрела "Сахалинское морское пароходство" - одного из крупнейших грузоперевозчиков на Дальнем Востоке. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T21:49
2022-08-16T21:49
2022-08-16T21:49
экономика
дальний восток
россия
сахалинское морское пароходство
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Группа компаний "Дело" сообщила, что приобрела "Сахалинское морское пароходство" - одного из крупнейших грузоперевозчиков на Дальнем Востоке."Пятнадцатого августа 2022 года группа компаний "Дело" закрыла сделку по приобретению контрольного пакета акций ОАО "Сахалинское морское пароходство" (SASCO)", - говорится в релизе.В нем отмечается, что "Сахалинское морское пароходство" является одним из крупнейших грузоперевозчиков на Дальнем Востоке. В составе SASCO имеется 13 морских судов – контейнеровозы, сухогрузы, паромы. Все суда имеют ледовый класс, находятся под техническим надзором Российского морского регистра судоходства и ходят под российским флагом."Сделка по приобретению SASCO осуществлена в рамках реализации стратегии группы и направлена на формирование мультимодального оператора с полноценной собственной морской составляющей. Возможности и компетенции SASCO будут использованы для развития логистических проектов на Северном морском пути в рамках программы его развития, утвержденной правительством РФ в начале августа. Главным исполнителем мероприятий программы является госкорпорация "Росатом", которой принадлежит 49% группы", - говорится в релизе."Учитывая значимость SASCO для всего дальневосточного региона, интеграция пароходства в группу будет происходить с учетом всех факторов, в том числе, интересов работников и всех жителей региона. Особое внимание в этой работе будет уделено организации эффективного и бесперебойного "северного завоза", - сообщает компания.
https://ria.ru/20220809/alikhanov-1808263353.html
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экономика, дальний восток, россия, сахалинское морское пароходство, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Дальний Восток, Россия, Сахалинское морское пароходство, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Группа "Дело" приобрела "Сахалинское морское пароходство"
Группа "Дело" приобрела перевозчика на Дальнем Востоке "Сахалинское морское пароходство"
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости.
Группа компаний "Дело" сообщила
, что приобрела "Сахалинское морское пароходство" - одного из крупнейших грузоперевозчиков на Дальнем Востоке.
"Пятнадцатого августа 2022 года группа компаний "Дело" закрыла сделку по приобретению контрольного пакета акций ОАО "Сахалинское морское пароходство" (SASCO)", - говорится в релизе.
В нем отмечается, что "Сахалинское морское пароходство" является одним из крупнейших грузоперевозчиков на Дальнем Востоке. В составе SASCO имеется 13 морских судов – контейнеровозы, сухогрузы, паромы. Все суда имеют ледовый класс, находятся под техническим надзором Российского морского регистра судоходства и ходят под российским флагом.
"Сделка по приобретению SASCO осуществлена в рамках реализации стратегии группы и направлена на формирование мультимодального оператора с полноценной собственной морской составляющей. Возможности и компетенции SASCO будут использованы для развития логистических проектов на Северном морском пути в рамках программы его развития, утвержденной правительством РФ в начале августа. Главным исполнителем мероприятий программы является госкорпорация "Росатом", которой принадлежит 49% группы", - говорится в релизе.
"Учитывая значимость SASCO для всего дальневосточного региона, интеграция пароходства в группу будет происходить с учетом всех факторов, в том числе, интересов работников и всех жителей региона. Особое внимание в этой работе будет уделено организации эффективного и бесперебойного "северного завоза", - сообщает компания.