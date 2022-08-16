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Группа "Дело" приобрела "Сахалинское морское пароходство" - РИА Новости, 16.08.2022
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Группа "Дело" приобрела "Сахалинское морское пароходство"
Группа "Дело" приобрела "Сахалинское морское пароходство" - РИА Новости, 16.08.2022
Группа "Дело" приобрела "Сахалинское морское пароходство"
Группа компаний "Дело" сообщила, что приобрела "Сахалинское морское пароходство" - одного из крупнейших грузоперевозчиков на Дальнем Востоке. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T21:49
2022-08-16T21:49
экономика
дальний восток
россия
сахалинское морское пароходство
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Группа компаний "Дело" сообщила, что приобрела "Сахалинское морское пароходство" - одного из крупнейших грузоперевозчиков на Дальнем Востоке."Пятнадцатого августа 2022 года группа компаний "Дело" закрыла сделку по приобретению контрольного пакета акций ОАО "Сахалинское морское пароходство" (SASCO)", - говорится в релизе.В нем отмечается, что "Сахалинское морское пароходство" является одним из крупнейших грузоперевозчиков на Дальнем Востоке. В составе SASCO имеется 13 морских судов – контейнеровозы, сухогрузы, паромы. Все суда имеют ледовый класс, находятся под техническим надзором Российского морского регистра судоходства и ходят под российским флагом."Сделка по приобретению SASCO осуществлена в рамках реализации стратегии группы и направлена на формирование мультимодального оператора с полноценной собственной морской составляющей. Возможности и компетенции SASCO будут использованы для развития логистических проектов на Северном морском пути в рамках программы его развития, утвержденной правительством РФ в начале августа. Главным исполнителем мероприятий программы является госкорпорация "Росатом", которой принадлежит 49% группы", - говорится в релизе."Учитывая значимость SASCO для всего дальневосточного региона, интеграция пароходства в группу будет происходить с учетом всех факторов, в том числе, интересов работников и всех жителей региона. Особое внимание в этой работе будет уделено организации эффективного и бесперебойного "северного завоза", - сообщает компания.
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экономика, дальний восток, россия, сахалинское морское пароходство, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Дальний Восток, Россия, Сахалинское морское пароходство, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
21:49 16.08.2022
 
Группа "Дело" приобрела "Сахалинское морское пароходство"

Группа "Дело" приобрела перевозчика на Дальнем Востоке "Сахалинское морское пароходство"

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКонтейнеровоз FESCO Sofia в проливе Босфор Восточный во Владивостоке
Контейнеровоз FESCO Sofia в проливе Босфор Восточный во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Контейнеровоз FESCO Sofia в проливе Босфор Восточный во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Группа компаний "Дело" сообщила, что приобрела "Сахалинское морское пароходство" - одного из крупнейших грузоперевозчиков на Дальнем Востоке.
"Пятнадцатого августа 2022 года группа компаний "Дело" закрыла сделку по приобретению контрольного пакета акций ОАО "Сахалинское морское пароходство" (SASCO)", - говорится в релизе.
В нем отмечается, что "Сахалинское морское пароходство" является одним из крупнейших грузоперевозчиков на Дальнем Востоке. В составе SASCO имеется 13 морских судов – контейнеровозы, сухогрузы, паромы. Все суда имеют ледовый класс, находятся под техническим надзором Российского морского регистра судоходства и ходят под российским флагом.
"Сделка по приобретению SASCO осуществлена в рамках реализации стратегии группы и направлена на формирование мультимодального оператора с полноценной собственной морской составляющей. Возможности и компетенции SASCO будут использованы для развития логистических проектов на Северном морском пути в рамках программы его развития, утвержденной правительством РФ в начале августа. Главным исполнителем мероприятий программы является госкорпорация "Росатом", которой принадлежит 49% группы", - говорится в релизе.
"Учитывая значимость SASCO для всего дальневосточного региона, интеграция пароходства в группу будет происходить с учетом всех факторов, в том числе, интересов работников и всех жителей региона. Особое внимание в этой работе будет уделено организации эффективного и бесперебойного "северного завоза", - сообщает компания.
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ЭкономикаДальний ВостокРоссияСахалинское морское пароходствоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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