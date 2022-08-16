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Группа "Дело" приобрела "Сахалинское морское пароходство"

Группа "Дело" приобрела "Сахалинское морское пароходство" - РИА Новости, 16.08.2022

Группа "Дело" приобрела "Сахалинское морское пароходство"

Группа компаний "Дело" сообщила, что приобрела "Сахалинское морское пароходство" - одного из крупнейших грузоперевозчиков на Дальнем Востоке. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T21:49

2022-08-16T21:49

2022-08-16T21:49

экономика

дальний восток

россия

сахалинское морское пароходство

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Группа компаний "Дело" сообщила, что приобрела "Сахалинское морское пароходство" - одного из крупнейших грузоперевозчиков на Дальнем Востоке."Пятнадцатого августа 2022 года группа компаний "Дело" закрыла сделку по приобретению контрольного пакета акций ОАО "Сахалинское морское пароходство" (SASCO)", - говорится в релизе.В нем отмечается, что "Сахалинское морское пароходство" является одним из крупнейших грузоперевозчиков на Дальнем Востоке. В составе SASCO имеется 13 морских судов – контейнеровозы, сухогрузы, паромы. Все суда имеют ледовый класс, находятся под техническим надзором Российского морского регистра судоходства и ходят под российским флагом."Сделка по приобретению SASCO осуществлена в рамках реализации стратегии группы и направлена на формирование мультимодального оператора с полноценной собственной морской составляющей. Возможности и компетенции SASCO будут использованы для развития логистических проектов на Северном морском пути в рамках программы его развития, утвержденной правительством РФ в начале августа. Главным исполнителем мероприятий программы является госкорпорация "Росатом", которой принадлежит 49% группы", - говорится в релизе."Учитывая значимость SASCO для всего дальневосточного региона, интеграция пароходства в группу будет происходить с учетом всех факторов, в том числе, интересов работников и всех жителей региона. Особое внимание в этой работе будет уделено организации эффективного и бесперебойного "северного завоза", - сообщает компания.

https://ria.ru/20220809/alikhanov-1808263353.html

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экономика, дальний восток, россия, сахалинское морское пароходство, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"