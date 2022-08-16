https://ria.ru/20220816/podmoskove-1810069188.html
Почти 11 тысяч медсправок оформили онлайн в Подмосковье
Почти 11 тысяч медсправок оформили онлайн в Подмосковье - РИА Новости, 16.08.2022
Почти 11 тысяч медсправок оформили онлайн в Подмосковье
Почти 11 тысяч медицинских справок оформили онлайн жители Подмосковья, сообщает региональный Минздрав. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:44
2022-08-16T17:44
2022-08-16T17:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Почти 11 тысяч медицинских справок оформили онлайн жители Подмосковья, сообщает региональный Минздрав.В рамках проекта "Онлайн поликлиника" жители Московской области могут получить 4 вида медицинских справок онлайн – через региональный портал Госуслуг. Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, справка 086/у, которая необходима абитуриентам, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение - 070/у, а также справка для детского лагеря - 079/у."Мы продолжаем развивать цифровые услуги в здравоохранении региона. Так, для получения медицинских справок нет необходимости тратить время на дорогу и посещать поликлинику. Оформить необходимые документы можно на региональном портале Госуслуг, не выходя из дома. Они появятся в личном кабинете пациента через несколько дней. В Подмосковье уже оформлено почти 11 тысяч справок онлайн", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
https://ria.ru/20220816/razreshenie-1810046113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова