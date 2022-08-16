Рейтинг@Mail.ru
Почти 11 тысяч медсправок оформили онлайн в Подмосковье - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220816/podmoskove-1810069188.html
Почти 11 тысяч медсправок оформили онлайн в Подмосковье
Почти 11 тысяч медсправок оформили онлайн в Подмосковье - РИА Новости, 16.08.2022
Почти 11 тысяч медсправок оформили онлайн в Подмосковье
Почти 11 тысяч медицинских справок оформили онлайн жители Подмосковья, сообщает региональный Минздрав. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:44
2022-08-16T17:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Почти 11 тысяч медицинских справок оформили онлайн жители Подмосковья, сообщает региональный Минздрав.В рамках проекта "Онлайн поликлиника" жители Московской области могут получить 4 вида медицинских справок онлайн – через региональный портал Госуслуг. Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, справка 086/у, которая необходима абитуриентам, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение - 070/у, а также справка для детского лагеря - 079/у."Мы продолжаем развивать цифровые услуги в здравоохранении региона. Так, для получения медицинских справок нет необходимости тратить время на дорогу и посещать поликлинику. Оформить необходимые документы можно на региональном портале Госуслуг, не выходя из дома. Они появятся в личном кабинете пациента через несколько дней. В Подмосковье уже оформлено почти 11 тысяч справок онлайн", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
https://ria.ru/20220816/razreshenie-1810046113.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_260:0:1971:1283_1920x0_80_0_0_60ec891bf1b8074d67e6170716f78fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
17:44 16.08.2022
 

Почти 11 тысяч медсправок оформили онлайн в Подмосковье

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Почти 11 тысяч медицинских справок оформили онлайн жители Подмосковья, сообщает региональный Минздрав.
В рамках проекта "Онлайн поликлиника" жители Московской области могут получить 4 вида медицинских справок онлайн – через региональный портал Госуслуг. Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, справка 086/у, которая необходима абитуриентам, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение - 070/у, а также справка для детского лагеря - 079/у.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16:43Новости Подмосковья
В Подмосковье упростили схему выдачи разрешений на ввод стройобъектов
"Мы продолжаем развивать цифровые услуги в здравоохранении региона. Так, для получения медицинских справок нет необходимости тратить время на дорогу и посещать поликлинику. Оформить необходимые документы можно на региональном портале Госуслуг, не выходя из дома. Они появятся в личном кабинете пациента через несколько дней. В Подмосковье уже оформлено почти 11 тысяч справок онлайн", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала