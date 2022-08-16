https://ria.ru/20220816/podmoskove-1810004872.html

Воробьев рассказал о задачах строительства подмосковной трассы "ЮЛА"

Воробьев рассказал о задачах строительства подмосковной трассы "ЮЛА" - РИА Новости, 16.08.2022

Воробьев рассказал о задачах строительства подмосковной трассы "ЮЛА"

Власти Подмосковья поставили задачу достроить и ввести в эксплуатацию Южно-Лыткаринскую автодорогу на год раньше запланированного срока, рассказал в эфире... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T14:38

2022-08-16T14:38

2022-08-16T14:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

автомобильные дороги

андрей воробьев

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Власти Подмосковья поставили задачу достроить и ввести в эксплуатацию Южно-Лыткаринскую автодорогу на год раньше запланированного срока, рассказал в эфире телеканала "Россия-24" губернатор Московской области Андрей Воробьев."В народе Южно-Лтыкаринскую дорогу назвали ЮЛА, она протяженностью 45 километров. Сегодня активная фаза строительства, но не на одном, а на трех участках сразу. Для того, чтобы быстрее сдать. Задача – досрочно в 2025 году", - сказал Воробьев.

https://ria.ru/20220815/ostanovki-1809847047.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), автомобильные дороги, андрей воробьев