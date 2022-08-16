https://ria.ru/20220816/podmoskove-1810004872.html
Воробьев рассказал о задачах строительства подмосковной трассы "ЮЛА"
Воробьев рассказал о задачах строительства подмосковной трассы "ЮЛА" - РИА Новости, 16.08.2022
Воробьев рассказал о задачах строительства подмосковной трассы "ЮЛА"
Власти Подмосковья поставили задачу достроить и ввести в эксплуатацию Южно-Лыткаринскую автодорогу на год раньше запланированного срока, рассказал в эфире... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:38
2022-08-16T14:38
2022-08-16T14:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
автомобильные дороги
андрей воробьев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Власти Подмосковья поставили задачу достроить и ввести в эксплуатацию Южно-Лыткаринскую автодорогу на год раньше запланированного срока, рассказал в эфире телеканала "Россия-24" губернатор Московской области Андрей Воробьев."В народе Южно-Лтыкаринскую дорогу назвали ЮЛА, она протяженностью 45 километров. Сегодня активная фаза строительства, но не на одном, а на трех участках сразу. Для того, чтобы быстрее сдать. Задача – досрочно в 2025 году", - сказал Воробьев.
https://ria.ru/20220815/ostanovki-1809847047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), автомобильные дороги, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Автомобильные дороги, Андрей Воробьев