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Воробьев: трасса М-12 в границах Подмосковья заработает в 2023 году - РИА Новости, 16.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220816/podmoskove-1809995783.html
Воробьев: трасса М-12 в границах Подмосковья заработает в 2023 году
Воробьев: трасса М-12 в границах Подмосковья заработает в 2023 году - РИА Новости, 16.08.2022
Воробьев: трасса М-12 в границах Подмосковья заработает в 2023 году
Движение по строящейся трассе М-12 "Москва-Казань" в границах Московской области запустят в 2023 году, рассказал в эфире телеканала "Россия-24" губернатор... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:14
2022-08-16T14:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
автомобильные дороги
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Движение по строящейся трассе М-12 "Москва-Казань" в границах Московской области запустят в 2023 году, рассказал в эфире телеканала "Россия-24" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Трасса М-12, которую в этом году мы закончим от Орехово-Зуево до ЦКАДа, а в следующем году скоростная трасса заработает по всей Московской области", - рассказал Воробьев.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, автомобильные дороги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Автомобильные дороги
14:14 16.08.2022
 

Воробьев: трасса М-12 в границах Подмосковья заработает в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Движение по строящейся трассе М-12 "Москва-Казань" в границах Московской области запустят в 2023 году, рассказал в эфире телеканала "Россия-24" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Трасса М-12, которую в этом году мы закончим от Орехово-Зуево до ЦКАДа, а в следующем году скоростная трасса заработает по всей Московской области", - рассказал Воробьев.
Знак остановки общественного транспорта - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 20:12Новости Подмосковья
В Подмосковье заменили 180 старых остановочных павильонов
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевАвтомобильные дороги
 
 
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