https://ria.ru/20220816/podmoskove-1809995783.html
Воробьев: трасса М-12 в границах Подмосковья заработает в 2023 году
Воробьев: трасса М-12 в границах Подмосковья заработает в 2023 году - РИА Новости, 16.08.2022
Воробьев: трасса М-12 в границах Подмосковья заработает в 2023 году
Движение по строящейся трассе М-12 "Москва-Казань" в границах Московской области запустят в 2023 году, рассказал в эфире телеканала "Россия-24" губернатор... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:14
2022-08-16T14:14
2022-08-16T14:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
автомобильные дороги
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Движение по строящейся трассе М-12 "Москва-Казань" в границах Московской области запустят в 2023 году, рассказал в эфире телеканала "Россия-24" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Трасса М-12, которую в этом году мы закончим от Орехово-Зуево до ЦКАДа, а в следующем году скоростная трасса заработает по всей Московской области", - рассказал Воробьев.
https://ria.ru/20220815/ostanovki-1809847047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, автомобильные дороги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Автомобильные дороги