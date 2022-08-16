https://ria.ru/20220816/podmoskove-1809995783.html

Воробьев: трасса М-12 в границах Подмосковья заработает в 2023 году

Воробьев: трасса М-12 в границах Подмосковья заработает в 2023 году - РИА Новости, 16.08.2022

Воробьев: трасса М-12 в границах Подмосковья заработает в 2023 году

Движение по строящейся трассе М-12 "Москва-Казань" в границах Московской области запустят в 2023 году, рассказал в эфире телеканала "Россия-24" губернатор... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T14:14

2022-08-16T14:14

2022-08-16T14:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

автомобильные дороги

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Движение по строящейся трассе М-12 "Москва-Казань" в границах Московской области запустят в 2023 году, рассказал в эфире телеканала "Россия-24" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Трасса М-12, которую в этом году мы закончим от Орехово-Зуево до ЦКАДа, а в следующем году скоростная трасса заработает по всей Московской области", - рассказал Воробьев.

https://ria.ru/20220815/ostanovki-1809847047.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, автомобильные дороги