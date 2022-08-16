https://ria.ru/20220816/podmoskove-1809962902.html
Свыше 80 мероприятий в честь Яблочного Спаса пройдут в Подмосковье
Свыше 80 мероприятий в честь Яблочного Спаса пройдут в Подмосковье - РИА Новости, 16.08.2022
Свыше 80 мероприятий в честь Яблочного Спаса пройдут в Подмосковье
Более 80 мероприятий в честь празднования Яблочного Спаса пройдут на территории Московской области в августе, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:36
2022-08-16T12:36
2022-08-16T12:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
яблочный спас
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Более 80 мероприятий в честь празднования Яблочного Спаса пройдут на территории Московской области в августе, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья."В честь Яблочного Спаса на этой неделе в городских округах Московской области проведут праздничные программы, концерты, ярмарки, мастер-классы, народные игры и другие развлекательные и тематические мероприятия", - говорится в сообщении.Основные мероприятия пройдут в период с 19 по 21 августа. Посетителей ждут гуляния, ярмарки, фольклорно-танцевальные программы, различные спортивные турниры, мастер-классы.
https://ria.ru/20220815/podmoskove-1809745928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество, яблочный спас
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Яблочный Спас