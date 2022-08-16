https://ria.ru/20220816/podmoskove-1809962902.html

Свыше 80 мероприятий в честь Яблочного Спаса пройдут в Подмосковье

Свыше 80 мероприятий в честь Яблочного Спаса пройдут в Подмосковье - РИА Новости, 16.08.2022

Свыше 80 мероприятий в честь Яблочного Спаса пройдут в Подмосковье

Более 80 мероприятий в честь празднования Яблочного Спаса пройдут на территории Московской области в августе, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:36

2022-08-16T12:36

2022-08-16T12:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

яблочный спас

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Более 80 мероприятий в честь празднования Яблочного Спаса пройдут на территории Московской области в августе, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Подмосковья."В честь Яблочного Спаса на этой неделе в городских округах Московской области проведут праздничные программы, концерты, ярмарки, мастер-классы, народные игры и другие развлекательные и тематические мероприятия", - говорится в сообщении.Основные мероприятия пройдут в период с 19 по 21 августа. Посетителей ждут гуляния, ярмарки, фольклорно-танцевальные программы, различные спортивные турниры, мастер-классы.

https://ria.ru/20220815/podmoskove-1809745928.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), общество, яблочный спас