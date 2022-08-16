https://ria.ru/20220816/podmoskove-1809957135.html

Еще один технопарк в сфере высоких технологий появился в Подмосковье

Еще один технопарк в сфере высоких технологий появился в Подмосковье - РИА Новости, 16.08.2022

Еще один технопарк в сфере высоких технологий появился в Подмосковье

Технопарк "Техноинноватика" из городского округа Серпухов Московской области получил статус технопарка в сфере высоких технологий, говорится в сообщении... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:21

2022-08-16T12:21

2022-08-16T12:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жуковский

цаги имени н. е. жуковского

форум "армия-2022"

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Технопарк "Техноинноватика" из городского округа Серпухов Московской области получил статус технопарка в сфере высоких технологий, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности региона.Соответствующее соглашение на форуме "Армия-2022" подписали заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и президент АНО "Институт инженерной физики" Алексей Царьков."Это уже второй научный технопарк, запущенный на территории Московской области, первый — Технопарк ЦАГИ из Жуковского. Благодаря присвоению статуса технопарка в сфере высоких технологий, управляющая компания "Техноинноватики" получит налоговые льготы в виде освобождения от уплаты налога на недвижимое имущество организаций", — приводятся в сообщении слова Зиновьевой.

https://ria.ru/20220815/ostanovki-1809847047.html

московская область (подмосковье)

жуковский

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жуковский, цаги имени н. е. жуковского, форум "армия-2022"