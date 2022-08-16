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Еще один технопарк в сфере высоких технологий появился в Подмосковье - РИА Новости, 16.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220816/podmoskove-1809957135.html
Еще один технопарк в сфере высоких технологий появился в Подмосковье
Еще один технопарк в сфере высоких технологий появился в Подмосковье - РИА Новости, 16.08.2022
Еще один технопарк в сфере высоких технологий появился в Подмосковье
Технопарк "Техноинноватика" из городского округа Серпухов Московской области получил статус технопарка в сфере высоких технологий, говорится в сообщении... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:21
2022-08-16T12:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жуковский
цаги имени н. е. жуковского
форум "армия-2022"
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Технопарк "Техноинноватика" из городского округа Серпухов Московской области получил статус технопарка в сфере высоких технологий, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности региона.Соответствующее соглашение на форуме "Армия-2022" подписали заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и президент АНО "Институт инженерной физики" Алексей Царьков."Это уже второй научный технопарк, запущенный на территории Московской области, первый — Технопарк ЦАГИ из Жуковского. Благодаря присвоению статуса технопарка в сфере высоких технологий, управляющая компания "Техноинноватики" получит налоговые льготы в виде освобождения от уплаты налога на недвижимое имущество организаций", — приводятся в сообщении слова Зиновьевой.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), жуковский, цаги имени н. е. жуковского, форум "армия-2022"
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жуковский, ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского, Форум "Армия-2022"
12:21 16.08.2022
 

Еще один технопарк в сфере высоких технологий появился в Подмосковье

CC BY 4.0 / Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области / Екатерина Зиновьева и Алексей Царьков после подписания соглашения на форуме "Армия-2022"
Екатерина Зиновьева и Алексей Царьков после подписания соглашения на форуме Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
CC BY 4.0 / Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Технопарк "Техноинноватика" из городского округа Серпухов Московской области получил статус технопарка в сфере высоких технологий, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности региона.
Соответствующее соглашение на форуме "Армия-2022" подписали заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и президент АНО "Институт инженерной физики" Алексей Царьков.
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"Это уже второй научный технопарк, запущенный на территории Московской области, первый — Технопарк ЦАГИ из Жуковского. Благодаря присвоению статуса технопарка в сфере высоких технологий, управляющая компания "Техноинноватики" получит налоговые льготы в виде освобождения от уплаты налога на недвижимое имущество организаций", — приводятся в сообщении слова Зиновьевой.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖуковскийЦАГИ имени Н. Е. ЖуковскогоФорум "Армия-2022"
 
 
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