https://ria.ru/20220816/pensii-1809881816.html

Опрос выявил, сколько граждан рассчитывают на дополнительный доход к пенсии

Опрос выявил, сколько граждан рассчитывают на дополнительный доход к пенсии - РИА Новости, 16.08.2022

Опрос выявил, сколько граждан рассчитывают на дополнительный доход к пенсии

Чуть больше половины (57%) работающих россиян рассчитывают на дополнительные источники дохода на пенсии, следует из результатов опроса Всероссийского центра... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T04:13

2022-08-16T04:13

2022-08-16T04:26

общество

россия

вциом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_fe30b753800dc48715c72cb379950c6e.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Чуть больше половины (57%) работающих россиян рассчитывают на дополнительные источники дохода на пенсии, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнение (есть в распоряжении РИА Новости).На вопрос, рассчитывают ли они кроме государственной пенсии на какие-либо дополнительные источники дохода после наступления пенсионного возраста, 57% респондентов ответили положительно, 37% — отрицательно, 6% затруднились с ответом.При этом полагающихся на дополнительный источник дохода среди мужчин больше, чем среди женщин – 62% против 52%. Также таковых больше среди тех, кто оценивает свое материальное положение как очень хорошее (73%), чем среди тех, кто оценивает его как среднее (54%) и очень плохое (47%).Каждый второй респондент (50%) планирует продолжить работать, но найти такую, которая будет ему под силу, 42% собираются работать по профессии, 28% планируют использовать свои сбережения, 24% смогут "свести концы с концами за счет продуктов, выращенных своими силами на даче, в подсобном хозяйстве", а также планируют делать все сами по дому.Каждый пятый респондент (21%) сообщил, что добавкой к пенсии будут доходы от сдачи в аренду недвижимости, 14% рассчитывают на помощь со стороны детей, 11% полагаются на заработок мужа или жены, 11% рассчитывают на дополнительную пенсию из системы частного пенсионного накопления, в которую сейчас делают отчисления, 5% рассчитывают получить наследство, 4% планируют переехать в квартиру поменьше и тратить полученную разницу.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19 июня, в нем приняли участие 1600 россиян от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных в России.ВЦИОМ отмечает, что данные взвешены по социально-демографическим параметрам, предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220812/pensii-1809208617.html

https://ria.ru/20220809/samolety-1808242406.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, вциом