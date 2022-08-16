https://ria.ru/20220816/pensii-1809881683.html

Опрос ВЦИОМ показал сколько россиян регулярно откладывают деньги на пенсию

Опрос ВЦИОМ показал сколько россиян регулярно откладывают деньги на пенсию - РИА Новости, 16.08.2022

Опрос ВЦИОМ показал сколько россиян регулярно откладывают деньги на пенсию

Лишь 6% работающих россиян откладывают деньги на пенсию регулярно, 4% делают это редко, а большинство не откладывает совсем, следует из результатов опроса... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T04:09

2022-08-16T04:09

2022-08-16T04:26

общество

россия

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Лишь 6% работающих россиян откладывают деньги на пенсию регулярно, 4% делают это редко, а большинство не откладывает совсем, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнение (есть в распоряжении РИА Новости).Сейчас каждый россиянин уплачивает взносы в Пенсионный фонд, лично или через работодателя, но некоторые дополнительно сами откладывают деньги на пенсию.На вопрос: "Откладываете или нет себе на пенсию? И если откладываете, то как регулярно вы это делаете?" 73% респондентов ответили, что не откладывают, 6% — откладывают регулярно, еще 6% — откладывают время от времени, 4% — делают это редко, 9% участников опроса уже были на пенсии, 2% — затруднились с ответом.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19 июня, в нем приняли участие 1600 россиян от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных в России.ВЦИОМ отмечает, что данные взвешены по социально-демографическим параметрам, предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220621/dokhody-1796916228.html

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общество, россия, вциом