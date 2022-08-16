https://ria.ru/20220816/pelosi-1809965573.html

Глава Минобороны Китая назвал поездку Пелоси на Тайвань фарсом

Глава Минобороны Китая назвал поездку Пелоси на Тайвань фарсом - РИА Новости, 16.08.2022

Глава Минобороны Китая назвал поездку Пелоси на Тайвань фарсом

Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является фарсом, а вмешательство внешних сил в ситуацию вокруг Тайваня не приведёт ни к чему... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:41

2022-08-16T12:41

2022-08-16T13:09

в мире

тайвань

китай

визит пелоси на тайвань

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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является фарсом, а вмешательство внешних сил в ситуацию вокруг Тайваня не приведёт ни к чему хорошему, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ."Тайвань принадлежит Китаю. Тайваньский вопрос выходит во внутренние дела Китая. Сепаратистские силы непременно закончат плохо. Попытка вмешиваться извне не приведёт ни к чему хорошему. В начале текущего месяца спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси совершила поездку на Тайвань, что явилось полным фарсом", - сказал он в ходе X Московской конференции по международной безопасности.По словам министра, данный шаг США нанёс значительный удар по фундаменту двусторонних отношений сша и КНР.

https://ria.ru/20220816/pelosi-1809910179.html

тайвань

китай

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в мире, тайвань, китай, визит пелоси на тайвань