https://ria.ru/20220816/pelosi-1809965573.html
Глава Минобороны Китая назвал поездку Пелоси на Тайвань фарсом
Глава Минобороны Китая назвал поездку Пелоси на Тайвань фарсом - РИА Новости, 16.08.2022
Глава Минобороны Китая назвал поездку Пелоси на Тайвань фарсом
Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является фарсом, а вмешательство внешних сил в ситуацию вокруг Тайваня не приведёт ни к чему... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:41
2022-08-16T12:41
2022-08-16T13:09
в мире
тайвань
китай
визит пелоси на тайвань
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является фарсом, а вмешательство внешних сил в ситуацию вокруг Тайваня не приведёт ни к чему хорошему, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ."Тайвань принадлежит Китаю. Тайваньский вопрос выходит во внутренние дела Китая. Сепаратистские силы непременно закончат плохо. Попытка вмешиваться извне не приведёт ни к чему хорошему. В начале текущего месяца спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси совершила поездку на Тайвань, что явилось полным фарсом", - сказал он в ходе X Московской конференции по международной безопасности.По словам министра, данный шаг США нанёс значительный удар по фундаменту двусторонних отношений сша и КНР.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, тайвань, китай, визит пелоси на тайвань
В мире, Тайвань, Китай, Визит Пелоси на Тайвань
12:41 16.08.2022 (обновлено: 13:09 16.08.2022)
Глава Минобороны Китая назвал поездку Пелоси на Тайвань фарсом
Глава Минобороны Китая Вэй Фэнхэ назвал поездку спикера Пелоси на Тайвань фарсом
КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является фарсом, а вмешательство внешних сил в ситуацию вокруг Тайваня не приведёт ни к чему хорошему, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.
"Тайвань принадлежит Китаю. Тайваньский вопрос выходит во внутренние дела Китая. Сепаратистские силы непременно закончат плохо. Попытка вмешиваться извне не приведёт ни к чему хорошему. В начале текущего месяца спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси совершила поездку на Тайвань, что явилось полным фарсом", - сказал он в ходе X Московской конференции по международной безопасности.
По словам министра, данный шаг США нанёс значительный удар по фундаменту двусторонних отношений сша и КНР.