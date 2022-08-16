https://ria.ru/20220816/pamyatnik-1810021114.html

Губернатор Ямала открыл памятник "Защитникам Донбасса"

Губернатор Ямала открыл памятник "Защитникам Донбасса" - РИА Новости, 16.08.2022

Губернатор Ямала открыл памятник "Защитникам Донбасса"

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов торжественно открыл памятник "Защитникам Донбасса" в городе Надыме, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T15:21

2022-08-16T15:21

2022-08-16T15:21

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

волновахский район

надым

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов торжественно открыл памятник "Защитникам Донбасса" в городе Надыме, сообщает пресс-служба губернатора региона."В Надыме губернатор торжественно открыл памятник "Защитникам Донбасса". Скульптурная композиция расположена в сквере Миротворцев. Она символизирует поддержку российских солдат, участвующих в специальной военной операции, а также ветеранов боевых действий в горячих точках", - говорится в сообщении.Скульптурная композиция "Защитникам Донбасса" представляет собой бронзовый монумент высотой 3,1 метра. Это фигура солдата, держащего младенца. В торжественном открытии приняли участие ветераны боевых действий Надыма и их родные, волонтеры, учащиеся кадетских классов, уточняет пресс-служба.Глава Ямала в июне подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района Донецкой Народной Республики. Документ предусматривает взаимодействие сторон по разным направлениям, в том числе речь идет о гуманитарном, торгово-экономическом сотрудничестве и совместных проектах по восстановлению на территории Волновахского района социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.Кроме того, как сообщал Артюхов в ходе прямого эфире на своей странице в соцсети "ВКонтакте", власти Ямало-Ненецкого автономного округа организовали отдых на юге России для детей из Волновахи.

https://ria.ru/20220802/vosstanovlenie-1806665431.html

ямал

волновахский район

надым

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, волновахский район, надым, дмитрий артюхов