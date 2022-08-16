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ГРУ: конгрессмены США посещали Киев для разбирательств с утечками оружия - РИА Новости, 16.08.2022
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ГРУ: конгрессмены США посещали Киев для разбирательств с утечками оружия
ГРУ: конгрессмены США посещали Киев для разбирательств с утечками оружия - РИА Новости, 16.08.2022
ГРУ: конгрессмены США посещали Киев для разбирательств с утечками оружия
Спецгруппа конгрессменов США в июле посетила Киев для разбирательств с утечками оружия, сообщил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. РИА Новости, 16.08.2022
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Спецгруппа конгрессменов США в июле посетила Киев для разбирательств с утечками оружия, сообщил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков."Особую опасность представляет бесконтрольное расползание за пределы Украины переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексов, щедро поставляемых Киеву западными странами. Для разбирательств по данному вопросу в июля текущего года Киев посетила специальная группа палаты представителей конгресса США во главе с руководителем комитета по вооруженным силам Смитом, есть аналогичная информация и у Интерпола", - сказал он на Международной конференции по безопасности, проходящей в рамках форума "Армия-2022".По словам Костюкова, получаемое Украиной оружие разворовывается, поступает на чёрные рынки и далее террористическим организациям, в том числе в соседние страны.
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в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
16:01 16.08.2022 (обновлено: 16:30 16.08.2022)
 
ГРУ: конгрессмены США посещали Киев для разбирательств с утечками оружия

ГРУ: конгрессмены США посещали Киев для разбирательств с утечками оружия для Украины

© AP Photo / Julio CortezКапитолий
Капитолий - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Julio Cortez
Капитолий . Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Спецгруппа конгрессменов США в июле посетила Киев для разбирательств с утечками оружия, сообщил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
"Особую опасность представляет бесконтрольное расползание за пределы Украины переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексов, щедро поставляемых Киеву западными странами. Для разбирательств по данному вопросу в июля текущего года Киев посетила специальная группа палаты представителей конгресса США во главе с руководителем комитета по вооруженным силам Смитом, есть аналогичная информация и у Интерпола", - сказал он на Международной конференции по безопасности, проходящей в рамках форума "Армия-2022".
По словам Костюкова, получаемое Украиной оружие разворовывается, поступает на чёрные рынки и далее террористическим организациям, в том числе в соседние страны.
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На Украине разведчики будут заниматься экспортом оружия
 
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