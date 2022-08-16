https://ria.ru/20220816/oruzhie-1810035165.html

ГРУ: конгрессмены США посещали Киев для разбирательств с утечками оружия

ГРУ: конгрессмены США посещали Киев для разбирательств с утечками оружия - РИА Новости, 16.08.2022

ГРУ: конгрессмены США посещали Киев для разбирательств с утечками оружия

Спецгруппа конгрессменов США в июле посетила Киев для разбирательств с утечками оружия, сообщил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:01

2022-08-16T16:01

2022-08-16T16:30

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Спецгруппа конгрессменов США в июле посетила Киев для разбирательств с утечками оружия, сообщил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков."Особую опасность представляет бесконтрольное расползание за пределы Украины переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексов, щедро поставляемых Киеву западными странами. Для разбирательств по данному вопросу в июля текущего года Киев посетила специальная группа палаты представителей конгресса США во главе с руководителем комитета по вооруженным силам Смитом, есть аналогичная информация и у Интерпола", - сказал он на Международной конференции по безопасности, проходящей в рамках форума "Армия-2022".По словам Костюкова, получаемое Украиной оружие разворовывается, поступает на чёрные рынки и далее террористическим организациям, в том числе в соседние страны.

https://ria.ru/20220815/oruzhie-1809658644.html

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