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Шойгу заявил, что Россия внимательно изучает трофейное западное оружие
Шойгу заявил, что Россия внимательно изучает трофейное западное оружие - РИА Новости, 16.08.2022
Шойгу заявил, что Россия внимательно изучает трофейное западное оружие
Россия внимательно изучает трофейное западное оружие, его особенности учитывает в своей тактике, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник на... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:59
2022-08-16T10:59
2022-08-16T13:05
безопасность
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Россия внимательно изучает трофейное западное оружие, его особенности учитывает в своей тактике, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"."Мы внимательно изучаем трофейные образцы западных вооружений. Особенности и их специфические качества учитываем в целях совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности российских вооружений", - заявил Шойгу.
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безопасность, форум "армия-2022"
Безопасность, Форум "Армия-2022"
10:59 16.08.2022 (обновлено: 13:05 16.08.2022)
Шойгу заявил, что Россия внимательно изучает трофейное западное оружие
Шойгу: Россия изучает трофейное оружие Запада и учитывает его возможности в своей тактике