https://ria.ru/20220816/oruzhie-1809926113.html

Шойгу заявил, что Россия внимательно изучает трофейное западное оружие

Шойгу заявил, что Россия внимательно изучает трофейное западное оружие - РИА Новости, 16.08.2022

Шойгу заявил, что Россия внимательно изучает трофейное западное оружие

Россия внимательно изучает трофейное западное оружие, его особенности учитывает в своей тактике, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник на... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:59

2022-08-16T10:59

2022-08-16T13:05

безопасность

форум "армия-2022"

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Россия внимательно изучает трофейное западное оружие, его особенности учитывает в своей тактике, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"."Мы внимательно изучаем трофейные образцы западных вооружений. Особенности и их специфические качества учитываем в целях совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности российских вооружений", - заявил Шойгу.

https://ria.ru/20220815/ukraina-1809793870.html

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2022

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безопасность, форум "армия-2022"