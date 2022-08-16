https://ria.ru/20220816/obstrel-1810050134.html

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.08.2022

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:43

2022-08-16T16:43

2022-08-16T16:43

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

петровский район

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Петровского района (Донецка) получил ранение мужчина 1972 года рождения по улице Галичской, 11", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее во вторник сообщало о 18 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. При обстрелах были уничтожены производственные цеха горводоканала, повреждена школа. Власти сообщали о ранении четырех мирных жителей, один из них подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток".Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

петровский район

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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), петровский район