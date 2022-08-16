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Украинские военные обстреляли шахту имени Ленина в Горловке
Украинские военные обстреляли шахту имени Ленина в Горловке - РИА Новости, 16.08.2022
Украинские военные обстреляли шахту имени Ленина в Горловке
Украинские войска обстреляли шахту имени В. И. Ленина в Горловке, пострадавших нет, есть попадания в мастерские и в административно-бытовой комплекс, сообщил... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:38
2022-08-16T15:38
2022-08-16T15:40
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли шахту имени В. И. Ленина в Горловке, пострадавших нет, есть попадания в мастерские и в административно-бытовой комплекс, сообщил мэр города Иван Приходько."Украинские бандформирования обстреляли шахту им. В. И. Ленина. Зафиксированы попадания снарядов в здание АБК и шахтных мастерских. К счастью, без пострадавших", - написал мэр в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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15:38 16.08.2022 (обновлено: 15:40 16.08.2022)
Украинские военные обстреляли шахту имени Ленина в Горловке
Мэр Приходько: при обстреле шахты имени Ленина в Горловке со стороны ВСУ нет пострадавших