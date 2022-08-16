https://ria.ru/20220816/obstrel-1809981426.html

Мирная жительница получила ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мирная жительница получила ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 16.08.2022

Мирная жительница получила ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Женщина ранена в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T13:30

2022-08-16T13:30

2022-08-16T13:30

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

петровский район

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Женщина ранена в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее мэр сообщал о двух пострадавших в Кировском и Петровском районах города - мужчине и женщине 1957 и 1958 годов рождения."В Петровском районе возле дома по ул. Осоавиахима, 17/7 ранена женщина 1981 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220816/donbass-1809950131.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

петровский район

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), петровский район, алексей кулемзин (донецк)