https://ria.ru/20220816/obstrel-1809981426.html
Мирная жительница получила ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мирная жительница получила ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 16.08.2022
Мирная жительница получила ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Женщина ранена в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:30
2022-08-16T13:30
2022-08-16T13:30
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg
ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Женщина ранена в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее мэр сообщал о двух пострадавших в Кировском и Петровском районах города - мужчине и женщине 1957 и 1958 годов рождения."В Петровском районе возле дома по ул. Осоавиахима, 17/7 ранена женщина 1981 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220816/donbass-1809950131.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
петровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5313f82eb4b2920d737749dd662e1cf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), петровский район, алексей кулемзин (донецк)
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк)
Мирная жительница получила ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мирная жительница получила ранение при обстрелах Донецка украинскими войсками