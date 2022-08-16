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Мирная жительница получила ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 16.08.2022
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Мирная жительница получила ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мирная жительница получила ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 16.08.2022
Мирная жительница получила ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Женщина ранена в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:30
2022-08-16T13:30
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Женщина ранена в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее мэр сообщал о двух пострадавших в Кировском и Петровском районах города - мужчине и женщине 1957 и 1958 годов рождения."В Петровском районе возле дома по ул. Осоавиахима, 17/7 ранена женщина 1981 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецкая народная республика
донецк (днр)
петровский район
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), петровский район, алексей кулемзин (донецк)
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк)
13:30 16.08.2022
 
Мирная жительница получила ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мирная жительница получила ранение при обстрелах Донецка украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Женщина ранена в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее мэр сообщал о двух пострадавших в Кировском и Петровском районах города - мужчине и женщине 1957 и 1958 годов рождения.
"В Петровском районе возле дома по ул. Осоавиахима, 17/7 ранена женщина 1981 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
11:59Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Петровский районАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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