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Украинские военные обстреляли школу в Донецке

Украинские военные обстреляли школу в Донецке - РИА Новости, 16.08.2022

Украинские военные обстреляли школу в Донецке

Школа в Донецке повреждена из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:04

2022-08-16T10:04

2022-08-16T10:04

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донецк (днр)

донецкая народная республика

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Школа в Донецке повреждена из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в результате обстрела Куйбышевского района также повреждена кровля и остекление МБОУ "Школа № 41 г. Донецка", расположенная по проспекту Колхозному, 1", - написал мэр в своем Telegram-канале.Утром во вторник в ДНР уже заявляли об обстрелах Донецка украинскими войсками, в том числе из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

куйбышевский район

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в мире, жкх, донецк (днр), донецкая народная республика, куйбышевский район