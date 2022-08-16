https://ria.ru/20220816/obstrel-1809906755.html

При обстреле Макеевки погиб мирный житель

При обстреле Макеевки погиб мирный житель - РИА Новости, 16.08.2022

При обстреле Макеевки погиб мирный житель

Мирная жительница погибла в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T09:59

2022-08-16T09:59

2022-08-16T10:17

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по переулку Хибинскому погибла женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее во вторник сообщало о двух обстрелах Макеевки со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина