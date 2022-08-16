https://ria.ru/20220816/novikombank-1810067572.html

Новикомбанк и Ростех договорились о сотрудничестве по программе "Развитие"

Новикомбанк и Ростех договорились о сотрудничестве по программе "Развитие" - РИА Новости, 16.08.2022

Новикомбанк и Ростех договорились о сотрудничестве по программе "Развитие"

Новикомбанк и Ростех заключили в рамках форума "Армия-2022" соглашение о внедрении банковских продуктов для работников госкорпорации на льготных условиях в... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:39

2022-08-16T17:39

2022-08-16T17:39

новости компаний - экономика

новикомбанк

россия

ростех

форум "армия-2022"

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Новикомбанк и Ростех заключили в рамках форума "Армия-2022" соглашение о внедрении банковских продуктов для работников госкорпорации на льготных условиях в рамках программы "Развитие", сообщает банк.Цель соглашения – расширить социальный компонент политики ESG госкорпорации за счет специальных финансовых продуктов Новикомбанка.Подписи под документом в присутствии вице-премьера РФ Дениса Мантурова поставили заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев и председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.По условиям программы, для получения дополнительных банковских привилегий, предусмотренных "Развитием", предприятие определяет специалистов, достигших значительных результатов в работе и отмеченных наградами и премиями, высококлассных специалистов в возрасте до 35 лет и других категорий.Новикомбанк, в свою очередь, предлагает поощряемым предприятием сотрудникам кредитные продукты по сниженной процентной ставке, другие банковские услуги."Подписанное соглашение – важная веха в укреплении корпоративного социального стандарта и системы благополучия сотрудников, что приобретает особую актуальность в этот ответственный для всей страны период. Аналогичные соглашения планируется подписать с другими предприятиями Ростеха", – приводится в сообщении комментарий Волобуева.К настоящему времени соглашения об участии в программе "Развитие" подписали уже 42 предприятия, входящие в периметр ГК "Ростех"."Развитие" - показательный пример реализации нашей политики в области социальной направленности банковских продуктов для работников Государственной корпорации Ростех. Часто, говоря о "зелёном" кредитовании, коллеги по рынку имеют в виду только корпоративный сегмент, мы же предлагаем комбинированное решение, затрагивающее сразу два ключевых компонента ESG – социальную направленность и эффективное корпоративное управление. Благодаря этой программе предприятие получает в свое распоряжение дополнительный мотивационный инструмент, а его самые ценные сотрудники – возможность быстрее, дешевле и комфортнее решить свои жизненные задачи. Мы же таким образом вносим вклад в укрепление кадрового потенциала высокотехнологичной промышленности", - цитируют в пресс-службе слова Георгиевой.Ранее Национальное рейтинговое агентство (НРА) подтвердило соответствие "Политики Новикомбанка в области социальной направленности банковских продуктов для работников Государственной корпорации Ростех" принципам устойчивого развития.

https://ria.ru/20220718/nadezhnost-1803179974.html

https://ria.ru/20220621/soglasheniya-1796990426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, новикомбанк, россия, ростех, форум "армия-2022"