https://ria.ru/20220816/napadenie-1810058475.html

В московском метро мужчина набросился на девушку-подростка

В московском метро мужчина набросился на девушку-подростка - РИА Новости, 16.08.2022

В московском метро мужчина набросился на девушку-подростка

Пассажир столичной подземки набросился на 16-летнюю девушку, пострадавшая в больнице, подозреваемый - с обязательством о явке, возбуждено дело о побоях,... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:08

2022-08-16T17:08

2022-08-16T17:28

россия

москва

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пассажир столичной подземки набросился на 16-летнюю девушку, пострадавшая в больнице, подозреваемый - с обязательством о явке, возбуждено дело о побоях, сообщает пресс-служба УВД на московском метрополитене.Отмечается, что инцидент произошел на станции "Кунцевская". Мужчина "из хулиганских побуждений" набросился на 16-летнюю девушку. Она же распылила в сторону обидчика баллончик. За девушку вступились очевидцы, они же и помешали злоумышленнику сбежать.Полиция вскоре задержала мужчину и доставила его в отдел. Пострадавшая отправлена в больницу, где сейчас проходит лечение."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ "Побои". В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", - говорится в сообщении.Когда именно произошло происшествие, а также о характере травм девушки не сообщается.

https://ria.ru/20220810/napadenie-1808544774.html

россия

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)