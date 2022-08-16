https://ria.ru/20220816/napadenie-1810058475.html
В московском метро мужчина набросился на девушку-подростка
В московском метро мужчина набросился на девушку-подростка - РИА Новости, 16.08.2022
В московском метро мужчина набросился на девушку-подростка
Пассажир столичной подземки набросился на 16-летнюю девушку, пострадавшая в больнице, подозреваемый - с обязательством о явке, возбуждено дело о побоях,... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:08
2022-08-16T17:08
2022-08-16T17:28
россия
москва
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пассажир столичной подземки набросился на 16-летнюю девушку, пострадавшая в больнице, подозреваемый - с обязательством о явке, возбуждено дело о побоях, сообщает пресс-служба УВД на московском метрополитене.Отмечается, что инцидент произошел на станции "Кунцевская". Мужчина "из хулиганских побуждений" набросился на 16-летнюю девушку. Она же распылила в сторону обидчика баллончик. За девушку вступились очевидцы, они же и помешали злоумышленнику сбежать.Полиция вскоре задержала мужчину и доставила его в отдел. Пострадавшая отправлена в больницу, где сейчас проходит лечение."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ "Побои". В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", - говорится в сообщении.Когда именно произошло происшествие, а также о характере травм девушки не сообщается.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Москва, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
17:08 16.08.2022 (обновлено: 17:28 16.08.2022)
В московском метро мужчина набросился на девушку-подростка
Пассажир московского метро набросился на 16-летнюю девушку, возбуждено дело о побоях