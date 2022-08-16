https://ria.ru/20220816/moskva-1811357337.html

Горслужбы завершат благоустройство парка "Дубовая роща "Маяк" в сентябре

Горслужбы завершат благоустройство парка "Дубовая роща "Маяк" в сентябре - РИА Новости, 22.08.2022

Горслужбы завершат благоустройство парка "Дубовая роща "Маяк" в сентябре

Городские службы завершат благоустройство парка "Дубовая роща "Маяк" на северо-западе Москвы в сентябре, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-16T14:00

2022-08-16T14:00

2022-08-22T18:07

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москва

южное тушино

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Городские службы завершат благоустройство парка "Дубовая роща "Маяк" на северо-западе Москвы в сентябре, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы."В сентябре завершится благоустройство парка "Дубовая роща "Маяк" на северо-западе столицы. В рамках программы "Мой район" в Южном Тушине, в жилом квартале между улицами Фабрициуса, Аэродромная, Туристская и бульваром Яна Райниса приведут в порядок территорию площадью почти 8 гектаров", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что обустроят три тематических детских площадки - в игровой зоне "Полярная авиация" установят самолет-горку, мини-планетарий с картой звездного неба и паровоз для малышей, на площадке "Лес приключений" оборудуют два игровых комплекса с горками, турниками и лестницами, сделают зоны с мини-батутами, качелями и качалками, на площадке "Дубрава" появятся два игровых комплекса с горкой, качели и качалки.Кроме того, рядом с детскими площадками установят скамейки для отдыха. Обновят существующие спортивную площадку и зону для игры в пинг-понг. Также там сделают четыре мини-площадки для занятий воркаутом под навесом – заниматься спортом можно будет в любую погоду. Площадку для выгула собак реконструируют - сделают новые барьеры и лестницы для дрессировки.Там отметили, что все зеленые насаждения, среди которых вековые дубы, сохранят и дополнительно озеленят территории – высадят 160 деревьев, более 2,6 тысячи кустарников, краснокнижные растения, восстановят травяной покров. Для комфортных прогулок в темное время суток установят систему освещения, при этом светильники поставят так, чтобы минимизировать искусственное освещение, которое может потревожить обитателей дубовой рощи. Для любителей прогулок появится экотропа, вдоль которой установят стенды с информацией о ценных природных объектах парка и о его истории. Чтобы посетителям было проще ориентироваться, поставят указатели и стенды с картой.

https://ria.ru/20220812/moskva-1809646767.html

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южное тушино

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, южное тушино