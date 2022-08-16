https://ria.ru/20220816/moskva-1811356387.html

Специалисты зафиксировали 93 вида краснокнижных животных в Москве

Специалисты зафиксировали 93 вида краснокнижных животных в Москве - РИА Новости, 22.08.2022

Специалисты зафиксировали 93 вида краснокнижных животных в Москве

Специалисты зафиксировали 93 вида краснокнижных животных на природных территориях Москвы в этом году, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-16T16:45

2022-08-16T16:45

2022-08-22T16:46

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москва

мосприрода

дикие животные

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты зафиксировали 93 вида краснокнижных животных на природных территориях Москвы в этом году, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Девяносто три вида краснокнижных животных зафиксировали на природных территориях столицы в этом году. Среди них 46 видов птиц, 32 вида беспозвоночных, 10 видов млекопитающих, 3 вида пресмыкающихся, 2 вида земноводных", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего с начала года специалисты ГПБУ "Мосприрода" провели 154 учета объектов животного мира

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москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосприрода, дикие животные