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Специалисты зафиксировали 93 вида краснокнижных животных в Москве
Специалисты зафиксировали 93 вида краснокнижных животных в Москве - РИА Новости, 22.08.2022
Специалисты зафиксировали 93 вида краснокнижных животных в Москве
Специалисты зафиксировали 93 вида краснокнижных животных на природных территориях Москвы в этом году, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-16T16:45
2022-08-16T16:45
2022-08-22T16:46
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мосприрода
дикие животные
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты зафиксировали 93 вида краснокнижных животных на природных территориях Москвы в этом году, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Девяносто три вида краснокнижных животных зафиксировали на природных территориях столицы в этом году. Среди них 46 видов птиц, 32 вида беспозвоночных, 10 видов млекопитающих, 3 вида пресмыкающихся, 2 вида земноводных", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего с начала года специалисты ГПБУ "Мосприрода" провели 154 учета объектов животного мира
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосприрода, дикие животные
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода, Дикие животные