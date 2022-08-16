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Специалисты зафиксировали 93 вида краснокнижных животных в Москве - РИА Новости, 22.08.2022
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Специалисты зафиксировали 93 вида краснокнижных животных в Москве
Специалисты зафиксировали 93 вида краснокнижных животных в Москве - РИА Новости, 22.08.2022
Специалисты зафиксировали 93 вида краснокнижных животных в Москве
Специалисты зафиксировали 93 вида краснокнижных животных на природных территориях Москвы в этом году, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-16T16:45
2022-08-22T16:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосприрода
дикие животные
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты зафиксировали 93 вида краснокнижных животных на природных территориях Москвы в этом году, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Девяносто три вида краснокнижных животных зафиксировали на природных территориях столицы в этом году. Среди них 46 видов птиц, 32 вида беспозвоночных, 10 видов млекопитающих, 3 вида пресмыкающихся, 2 вида земноводных", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего с начала года специалисты ГПБУ "Мосприрода" провели 154 учета объектов животного мира
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москва, мосприрода, дикие животные
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода, Дикие животные
16:45 16.08.2022 (обновлено: 16:46 22.08.2022)
 

Специалисты зафиксировали 93 вида краснокнижных животных в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМузей-заповедник "Коломенское"
Музей-заповедник Коломенское - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты зафиксировали 93 вида краснокнижных животных на природных территориях Москвы в этом году, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Девяносто три вида краснокнижных животных зафиксировали на природных территориях столицы в этом году. Среди них 46 видов птиц, 32 вида беспозвоночных, 10 видов млекопитающих, 3 вида пресмыкающихся, 2 вида земноводных", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что всего с начала года специалисты ГПБУ "Мосприрода" провели 154 учета объектов животного мира
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосприродаДикие животные
 
 
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