https://ria.ru/20220816/moskva-1811354761.html
Экологи не обнаружили мертвых птиц и рыб в воде на юге Москвы, взяты пробы
Экологи не обнаружили мертвых птиц и рыб в воде на юге Москвы, взяты пробы - РИА Новости, 22.08.2022
Экологи не обнаружили мертвых птиц и рыб в воде на юге Москвы, взяты пробы
Экологи не обнаружили мертвых птиц и рыб в воде на юге Москвы, взяты пробы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-16T17:14
2022-08-16T17:14
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Экологи не обнаружили мертвых птиц и рыб в воде на юге Москвы, взяты пробы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Ранее в СМИ появилась информация, что в Нагатинском затоне, на территории развлекательного центра "Острова мечты", москвичи заметили сильно загрязненный водоём с водой кислотно-зелёного цвета, трупами уток, жутким запахом. В пресс-службе парка пояснили РИА Новости, что загрязненный пруд находится не на территории парка "Остров мечты"."В ходе обследования на территории Острова мечты водных объектов (прудов) находящихся в неудовлетворительном состоянии не обнаружено, вместе с тем в акватории реки Москвы в непосредственной близости к парку "Остров мечты" зафиксировано, что водная гладь имеет зеленый цвет, заболочена ввиду отсутствия естественного водотока. Замора рыбы, а также мертвых птиц не зафиксировано", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что произведен отбор проб воды для проведения соответствующих исследований. По результатам исследований будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
https://realty.ria.ru/20220815/park-1809090855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Экологи не обнаружили мертвых птиц и рыб в воде на юге Москвы, взяты пробы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Нагатинском затоне, на территории развлекательного центра "Острова мечты", москвичи заметили сильно загрязненный водоём с водой кислотно-зелёного цвета, трупами уток, жутким запахом. В пресс-службе парка пояснили РИА Новости, что загрязненный пруд находится не на территории парка "Остров мечты".
"В ходе обследования на территории Острова мечты водных объектов (прудов) находящихся в неудовлетворительном состоянии не обнаружено, вместе с тем в акватории реки Москвы
в непосредственной близости к парку "Остров мечты" зафиксировано, что водная гладь имеет зеленый цвет, заболочена ввиду отсутствия естественного водотока. Замора рыбы, а также мертвых птиц не зафиксировано", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что произведен отбор проб воды для проведения соответствующих исследований. По результатам исследований будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.