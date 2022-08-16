https://ria.ru/20220816/moskva-1811354761.html

Экологи не обнаружили мертвых птиц и рыб в воде на юге Москвы, взяты пробы

Экологи не обнаружили мертвых птиц и рыб в воде на юге Москвы, взяты пробы - РИА Новости, 22.08.2022

Экологи не обнаружили мертвых птиц и рыб в воде на юге Москвы, взяты пробы

Экологи не обнаружили мертвых птиц и рыб в воде на юге Москвы, взяты пробы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-16T17:14

2022-08-16T17:14

2022-08-22T16:40

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москва

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Экологи не обнаружили мертвых птиц и рыб в воде на юге Москвы, взяты пробы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Ранее в СМИ появилась информация, что в Нагатинском затоне, на территории развлекательного центра "Острова мечты", москвичи заметили сильно загрязненный водоём с водой кислотно-зелёного цвета, трупами уток, жутким запахом. В пресс-службе парка пояснили РИА Новости, что загрязненный пруд находится не на территории парка "Остров мечты"."В ходе обследования на территории Острова мечты водных объектов (прудов) находящихся в неудовлетворительном состоянии не обнаружено, вместе с тем в акватории реки Москвы в непосредственной близости к парку "Остров мечты" зафиксировано, что водная гладь имеет зеленый цвет, заболочена ввиду отсутствия естественного водотока. Замора рыбы, а также мертвых птиц не зафиксировано", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что произведен отбор проб воды для проведения соответствующих исследований. По результатам исследований будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

https://realty.ria.ru/20220815/park-1809090855.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы