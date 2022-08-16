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Экологи не обнаружили мертвых птиц и рыб в воде на юге Москвы, взяты пробы - РИА Новости, 22.08.2022
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Экологи не обнаружили мертвых птиц и рыб в воде на юге Москвы, взяты пробы
Экологи не обнаружили мертвых птиц и рыб в воде на юге Москвы, взяты пробы - РИА Новости, 22.08.2022
Экологи не обнаружили мертвых птиц и рыб в воде на юге Москвы, взяты пробы
Экологи не обнаружили мертвых птиц и рыб в воде на юге Москвы, взяты пробы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-16T17:14
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Экологи не обнаружили мертвых птиц и рыб в воде на юге Москвы, взяты пробы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Ранее в СМИ появилась информация, что в Нагатинском затоне, на территории развлекательного центра "Острова мечты", москвичи заметили сильно загрязненный водоём с водой кислотно-зелёного цвета, трупами уток, жутким запахом. В пресс-службе парка пояснили РИА Новости, что загрязненный пруд находится не на территории парка "Остров мечты"."В ходе обследования на территории Острова мечты водных объектов (прудов) находящихся в неудовлетворительном состоянии не обнаружено, вместе с тем в акватории реки Москвы в непосредственной близости к парку "Остров мечты" зафиксировано, что водная гладь имеет зеленый цвет, заболочена ввиду отсутствия естественного водотока. Замора рыбы, а также мертвых птиц не зафиксировано", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что произведен отбор проб воды для проведения соответствующих исследований. По результатам исследований будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
17:14 16.08.2022 (обновлено: 16:40 22.08.2022)
 

Экологи не обнаружили мертвых птиц и рыб в воде на юге Москвы, взяты пробы

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПробы воды
Пробы воды - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Пробы воды
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Экологи не обнаружили мертвых птиц и рыб в воде на юге Москвы, взяты пробы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Нагатинском затоне, на территории развлекательного центра "Острова мечты", москвичи заметили сильно загрязненный водоём с водой кислотно-зелёного цвета, трупами уток, жутким запахом. В пресс-службе парка пояснили РИА Новости, что загрязненный пруд находится не на территории парка "Остров мечты".
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"В ходе обследования на территории Острова мечты водных объектов (прудов) находящихся в неудовлетворительном состоянии не обнаружено, вместе с тем в акватории реки Москвы в непосредственной близости к парку "Остров мечты" зафиксировано, что водная гладь имеет зеленый цвет, заболочена ввиду отсутствия естественного водотока. Замора рыбы, а также мертвых птиц не зафиксировано", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что произведен отбор проб воды для проведения соответствующих исследований. По результатам исследований будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
 
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