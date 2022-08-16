https://ria.ru/20220816/moskva-1810022265.html

Бочкарев: за пять лет в Москве построят 12 путепроводов на МЦД

Бочкарев: за пять лет в Москве построят 12 путепроводов на МЦД - РИА Новости, 16.08.2022

Бочкарев: за пять лет в Москве построят 12 путепроводов на МЦД

Через железнодорожные пути Московских центральных диаметров (МЦД) до конца 2026 года планируется построить 12 путепроводов, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T15:25

2022-08-16T15:25

2022-08-16T15:25

москва

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Через железнодорожные пути Московских центральных диаметров (МЦД) до конца 2026 года планируется построить 12 путепроводов, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."Формирование единого транспортного каркаса предполагает повышение связанности городских территорий, улучшение доступности районов и создание дополнительных поперечных связей. Эта работа предусматривает среди прочего строительство путепроводов через железные дороги. Сейчас в столице строят и проектируют восемь таких сооружений общей протяженностью более 2,2 километра", – рассказал он.По словам главы столичного стройкомплекса, сейчас в городе ведется строительство шести таких связок: через Смоленское направление железной дороги в районе улицы Барклая, через пути Савеловского направления для соединения улиц 800-летия Москвы и Инженерной, в месте пересечения Октябрьского направления железной дороги с Ленинградским шоссе, а также путепроводы "Текстильщики-1", Дмитровский и Старо-Рублевский."Вместе с тем, уже сегодня проектируется связка улиц Добролюбова и Складочной через пути МЦД-2 и на пересечении Октябрьского направления и МЦД-1 вблизи улицы Академика Королева", – указал Бочкарев.Он отметил, что также ведется подготовка градостроительной документации к строительству еще четырех путепроводов.

https://ria.ru/20220812/moskva-1809147742.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев