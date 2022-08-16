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Бочкарев: за пять лет в Москве построят 12 путепроводов на МЦД - РИА Новости, 16.08.2022
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Бочкарев: за пять лет в Москве построят 12 путепроводов на МЦД
Бочкарев: за пять лет в Москве построят 12 путепроводов на МЦД - РИА Новости, 16.08.2022
Бочкарев: за пять лет в Москве построят 12 путепроводов на МЦД
Через железнодорожные пути Московских центральных диаметров (МЦД) до конца 2026 года планируется построить 12 путепроводов, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:25
2022-08-16T15:25
москва
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Через железнодорожные пути Московских центральных диаметров (МЦД) до конца 2026 года планируется построить 12 путепроводов, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."Формирование единого транспортного каркаса предполагает повышение связанности городских территорий, улучшение доступности районов и создание дополнительных поперечных связей. Эта работа предусматривает среди прочего строительство путепроводов через железные дороги. Сейчас в столице строят и проектируют восемь таких сооружений общей протяженностью более 2,2 километра", – рассказал он.По словам главы столичного стройкомплекса, сейчас в городе ведется строительство шести таких связок: через Смоленское направление железной дороги в районе улицы Барклая, через пути Савеловского направления для соединения улиц 800-летия Москвы и Инженерной, в месте пересечения Октябрьского направления железной дороги с Ленинградским шоссе, а также путепроводы "Текстильщики-1", Дмитровский и Старо-Рублевский."Вместе с тем, уже сегодня проектируется связка улиц Добролюбова и Складочной через пути МЦД-2 и на пересечении Октябрьского направления и МЦД-1 вблизи улицы Академика Королева", – указал Бочкарев.Он отметил, что также ведется подготовка градостроительной документации к строительству еще четырех путепроводов.
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москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев
Москва, Стройкомплекс Москвы, Андрей Бочкарев
15:25 16.08.2022
 

Бочкарев: за пять лет в Москве построят 12 путепроводов на МЦД

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Через железнодорожные пути Московских центральных диаметров (МЦД) до конца 2026 года планируется построить 12 путепроводов, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Формирование единого транспортного каркаса предполагает повышение связанности городских территорий, улучшение доступности районов и создание дополнительных поперечных связей. Эта работа предусматривает среди прочего строительство путепроводов через железные дороги. Сейчас в столице строят и проектируют восемь таких сооружений общей протяженностью более 2,2 километра", – рассказал он.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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По словам главы столичного стройкомплекса, сейчас в городе ведется строительство шести таких связок: через Смоленское направление железной дороги в районе улицы Барклая, через пути Савеловского направления для соединения улиц 800-летия Москвы и Инженерной, в месте пересечения Октябрьского направления железной дороги с Ленинградским шоссе, а также путепроводы "Текстильщики-1", Дмитровский и Старо-Рублевский.
"Вместе с тем, уже сегодня проектируется связка улиц Добролюбова и Складочной через пути МЦД-2 и на пересечении Октябрьского направления и МЦД-1 вблизи улицы Академика Королева", – указал Бочкарев.
Он отметил, что также ведется подготовка градостроительной документации к строительству еще четырех путепроводов.
"В период с 2011 до 2021 год в городе построено 12 путепроводов. С учетом планов на ближайшие годы, уже в 2026 году линии Московских центральных диаметров будут иметь 24 пересечения-путепровода, что значительно улучшит транспортную ситуацию в городе", – добавил Бочкарев.
 
МоскваСтройкомплекс МосквыАндрей Бочкарев
 
 
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