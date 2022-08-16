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"Улыбка радуги" в 2022 году откроет свыше 50 магазинов в Москве
"Улыбка радуги" в 2022 году откроет свыше 50 магазинов в Москве - РИА Новости, 16.08.2022
"Улыбка радуги" в 2022 году откроет свыше 50 магазинов в Москве
За прошедшие месяцы 2022 года в Москве появилось около 20 новых торговых точек федеральной сети дочери "Улыбка радуги". До конца года ожидается открытие еще... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:20
2022-08-16T12:20
2022-08-16T12:20
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МОСКВА, 16 авг - Пресс-служба сети "Улыбка радуги". За прошедшие месяцы 2022 года в Москве появилось около 20 новых торговых точек федеральной сети дочери "Улыбка радуги". До конца года ожидается открытие еще свыше 30.Совокупный объем инвестиций в открытия 2022 года составит около 200 млн рублей. За последние пять лет сеть выросла в Москве в 4 раза: около 40 новых магазинов компании открываются ежегодно. В следующем году количество московских магазинов компании увеличится до 300."Наша сеть стабильно развивается на московском рынке ритейла, несмотря на его насыщенность. Этому способствует не только наш подход к бизнесу, но и сам формат магазинов. Дрогери становятся все более актуальными за счет выгодных цен, компактной площади и понятной навигации. Важное значение имеет и расположение в удобных локациях — у остановок общественного транспорта, в жилых комплексах и в торговых центрах. Мы тщательно подбираем новые площади и арендуем их долгие годы", — поясняет пресс-служба сети "Улыбка радуги".Первый магазин "Улыбка радуги" в Москве был открыт в 2009 году. Он до сих пор продолжает свою работу. Помимо столицы ритейлер успешно развивается и в других регионах, акцентируясь на укреплении своих позиций на Урале и в своем домашнем регионе — Санкт-Петербурге. Именно в Северной столице 2 июля состоялось открытие 1000-го магазина сети.Справка:"Улыбка радуги" — крупная федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом. Сеть работает в формате дрогери и является крупнейшей на Северо-Западе и в Поволжье, и второй по величине дрогери в России. Под брендом "Улыбка радуги" работают свыше 1000 магазинов общей торговой площадью более 170 000 кв. м. в 33 регионах России. В 2021 году сети "Улыбка радуги" исполнилось 20 лет.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 16 авг - Пресс-служба сети "Улыбка радуги". За прошедшие месяцы 2022 года в Москве появилось около 20 новых торговых точек федеральной сети дочери "Улыбка радуги". До конца года ожидается открытие еще свыше 30.
Совокупный объем инвестиций в открытия 2022 года составит около 200 млн рублей. За последние пять лет сеть выросла в Москве в 4 раза: около 40 новых магазинов компании открываются ежегодно. В следующем году количество московских магазинов компании увеличится до 300.
"Наша сеть стабильно развивается на московском рынке ритейла, несмотря на его насыщенность. Этому способствует не только наш подход к бизнесу, но и сам формат магазинов. Дрогери становятся все более актуальными за счет выгодных цен, компактной площади и понятной навигации. Важное значение имеет и расположение в удобных локациях — у остановок общественного транспорта, в жилых комплексах и в торговых центрах. Мы тщательно подбираем новые площади и арендуем их долгие годы", — поясняет пресс-служба сети "Улыбка радуги".
Первый магазин "Улыбка радуги" в Москве был открыт в 2009 году. Он до сих пор продолжает свою работу. Помимо столицы ритейлер успешно развивается и в других регионах, акцентируясь на укреплении своих позиций на Урале и в своем домашнем регионе — Санкт-Петербурге. Именно в Северной столице 2 июля состоялось открытие 1000-го магазина сети.
"Улыбка радуги" — крупная федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом. Сеть работает в формате дрогери и является крупнейшей на Северо-Западе и в Поволжье, и второй по величине дрогери в России. Под брендом "Улыбка радуги" работают свыше 1000 магазинов общей торговой площадью более 170 000 кв. м. в 33 регионах России. В 2021 году сети "Улыбка радуги" исполнилось 20 лет.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.