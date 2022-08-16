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Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток"
Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 16.08.2022
Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток"
Мирный житель подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:17
2022-08-16T13:17
2022-08-16T13:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
кировский район
донецкая народная республика
оон
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Мирный житель подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."По улице Гарина в Кировском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220815/lepestok-1809665849.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Кировский район, Донецкая Народная Республика, ООН
Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток"
Штаб теробороны: в Кировском районе Донецка мирный житель подорвался на мине "Лепесток"