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Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 16.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/lepestok-1809978140.html
Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток"
Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 16.08.2022
Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток"
Мирный житель подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:17
2022-08-16T13:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
кировский район
донецкая народная республика
оон
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Мирный житель подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."По улице Гарина в Кировском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220815/lepestok-1809665849.html
донецк (днр)
кировский район
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в мире, донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Кировский район, Донецкая Народная Республика, ООН
13:17 16.08.2022
 
Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток"

Штаб теробороны: в Кировском районе Донецка мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРазминирование в центре Донецка
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости
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Разминирование в центре Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Мирный житель подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"По улице Гарина в Кировском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 12:41Специальная военная операция на Украине
В ДНР от мин "Лепесток" пострадали более 40 человек
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Кировский районДонецкая Народная РеспубликаООН
 
 
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