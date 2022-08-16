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Официальный курс доллара на среду составил 61,42 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 61,42 рубля - РИА Новости, 16.08.2022
Официальный курс доллара на среду составил 61,42 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 5 копеек - до 61,4247 рубля, курс евро снизился на 15,05 копейки, до 62,3551 рубля,... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:55
2022-08-16T15:55
2022-08-16T15:59
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 5 копеек - до 61,4247 рубля, курс евро снизился на 15,05 копейки, до 62,3551 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
15:55 16.08.2022 (обновлено: 15:59 16.08.2022)
Официальный курс доллара на среду составил 61,42 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 61,42 рубля, евро — 62,36