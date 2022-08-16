12:45 16.08.2022 (обновлено: 12:54 16.08.2022)
Слуцкий назвал цель поставок Западом оружия на Украину
Депутат Слуцкий: поставки Западом оружия на Украину ведутся для обеспечения доминирования
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Леонид Слуцкий
Депутат Государственной Думы РФ Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Поставки вооружений на Украину ведутся странами Запада для обеспечения собственного доминирования, в том числе путем создания конфликтов, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
"Продолжается накачка преступного киевского режима вооружениями, а самим украинцам была уготована, как сказал президент России Владимир Путин, роль "пушечного мяса". И все это ради чего? Для обеспечения собственного доминирования и паразитирования на остальных странах путем их разобщения и создания конфликтов", - написал он.
"Всю ответственность за гибель мирного населения в Донбассе несут не только представители неонацисткой хунты в Киеве, но и их покровители на Западе", - отметил он.
Парламентарий отметил, что, несмотря на попытки Запада сохранить свою гегемонию, военная спецоперация России на Украине окончательно разрушит концепцию однополярного мира.
"Очень популярно министр обороны России Сергей Шойгу объяснил на Х Московской конференции по безопасности, что концепция однополярного мира себя изжила. Окончательно ее "похоронит" спецоперация РФ на Украине, где коллективный Запад пытается яростно противостоять России, цепляясь за призрачную гегемонию", - резюмировал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.