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Слуцкий назвал цель поставок Западом оружия на Украину - РИА Новости, 16.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/kuleba-1809967859.html
Слуцкий назвал цель поставок Западом оружия на Украину
Слуцкий назвал цель поставок Западом оружия на Украину - РИА Новости, 16.08.2022
Слуцкий назвал цель поставок Западом оружия на Украину
Поставки вооружений на Украину ведутся странами Запада для обеспечения собственного доминирования, в том числе путем создания конфликтов, заявил глава комитета... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:45
2022-08-16T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
оружие
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Поставки вооружений на Украину ведутся странами Запада для обеспечения собственного доминирования, в том числе путем создания конфликтов, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале."Продолжается накачка преступного киевского режима вооружениями, а самим украинцам была уготована, как сказал президент России Владимир Путин, роль "пушечного мяса". И все это ради чего? Для обеспечения собственного доминирования и паразитирования на остальных странах путем их разобщения и создания конфликтов", - написал он.По словам парламентария, ответственность за гибель мирных жителей на Донбассе несет не только Киев, но и Запад.Парламентарий отметил, что, несмотря на попытки Запада сохранить свою гегемонию, военная спецоперация России на Украине окончательно разрушит концепцию однополярного мира."Очень популярно министр обороны России Сергей Шойгу объяснил на Х Московской конференции по безопасности, что концепция однополярного мира себя изжила. Окончательно ее "похоронит" спецоперация РФ на Украине, где коллективный Запад пытается яростно противостоять России, цепляясь за призрачную гегемонию", - резюмировал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220816/ukraina-1809946426.html
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в мире, россия, украина, донбасс, госдума рф, леонид слуцкий (политик), оружие, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донбасс, Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик), Оружие, Сергей Шойгу
12:45 16.08.2022 (обновлено: 12:54 16.08.2022)
 
Слуцкий назвал цель поставок Западом оружия на Украину

Депутат Слуцкий: поставки Западом оружия на Украину ведутся для обеспечения доминирования

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Леонид Слуцкий
Депутат Государственной Думы РФ Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Депутат Государственной Думы РФ Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Поставки вооружений на Украину ведутся странами Запада для обеспечения собственного доминирования, в том числе путем создания конфликтов, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
"Продолжается накачка преступного киевского режима вооружениями, а самим украинцам была уготована, как сказал президент России Владимир Путин, роль "пушечного мяса". И все это ради чего? Для обеспечения собственного доминирования и паразитирования на остальных странах путем их разобщения и создания конфликтов", - написал он.
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
11:53
Западные кураторы почти списали киевский режим со счетов, заявили в СВР
По словам парламентария, ответственность за гибель мирных жителей на Донбассе несет не только Киев, но и Запад.
"Всю ответственность за гибель мирного населения в Донбассе несут не только представители неонацисткой хунты в Киеве, но и их покровители на Западе", - отметил он.
Парламентарий отметил, что, несмотря на попытки Запада сохранить свою гегемонию, военная спецоперация России на Украине окончательно разрушит концепцию однополярного мира.
"Очень популярно министр обороны России Сергей Шойгу объяснил на Х Московской конференции по безопасности, что концепция однополярного мира себя изжила. Окончательно ее "похоронит" спецоперация РФ на Украине, где коллективный Запад пытается яростно противостоять России, цепляясь за призрачную гегемонию", - резюмировал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
10:01
Запад ждет падения Украины, заявил Кулеба
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)ОружиеСергей Шойгу
 
 
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