https://ria.ru/20220816/kuleba-1809967859.html

Слуцкий назвал цель поставок Западом оружия на Украину

Слуцкий назвал цель поставок Западом оружия на Украину - РИА Новости, 16.08.2022

Слуцкий назвал цель поставок Западом оружия на Украину

Поставки вооружений на Украину ведутся странами Запада для обеспечения собственного доминирования, в том числе путем создания конфликтов, заявил глава комитета... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:45

2022-08-16T12:45

2022-08-16T12:54

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донбасс

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

оружие

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Поставки вооружений на Украину ведутся странами Запада для обеспечения собственного доминирования, в том числе путем создания конфликтов, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале."Продолжается накачка преступного киевского режима вооружениями, а самим украинцам была уготована, как сказал президент России Владимир Путин, роль "пушечного мяса". И все это ради чего? Для обеспечения собственного доминирования и паразитирования на остальных странах путем их разобщения и создания конфликтов", - написал он.По словам парламентария, ответственность за гибель мирных жителей на Донбассе несет не только Киев, но и Запад.Парламентарий отметил, что, несмотря на попытки Запада сохранить свою гегемонию, военная спецоперация России на Украине окончательно разрушит концепцию однополярного мира."Очень популярно министр обороны России Сергей Шойгу объяснил на Х Московской конференции по безопасности, что концепция однополярного мира себя изжила. Окончательно ее "похоронит" спецоперация РФ на Украине, где коллективный Запад пытается яростно противостоять России, цепляясь за призрачную гегемонию", - резюмировал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220816/ukraina-1809946426.html

https://ria.ru/20220816/ukraina-1809907233.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, донбасс, госдума рф, леонид слуцкий (политик), оружие, сергей шойгу