https://ria.ru/20220816/krym-1809950287.html

Поврежденное железнодорожное полотно в Крыму восстановят в течение дня

Поврежденное железнодорожное полотно в Крыму восстановят в течение дня - РИА Новости, 16.08.2022

Поврежденное железнодорожное полотно в Крыму восстановят в течение дня

Железнодорожное полотно в Джанкойском районе на севере Крыма, поврежденное в результате детонации боеприпасов, восстановят в течение дня, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:59

2022-08-16T11:59

2022-08-16T12:30

республика крым

происшествия

сергей аксенов (политик)

россия

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Железнодорожное полотно в Джанкойском районе на севере Крыма, поврежденное в результате детонации боеприпасов, восстановят в течение дня, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы. В свою очередь, в Крымской железной дороге сообщили РИА Новости, что железнодорожники проверят состояние путей рядом с местом детонации боеприпасов в Джанкойском районе. По данным крымских властей, пути получили незначительные повреждения."Железнодорожное полотно железнодорожники обещают восстановить в течение полутора часов", - сказал Крючков.По его словам, после того, как специальные службы дадут разрешение, железнодорожное движение будет восстановлено.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму, сообщило ранее Минобороны РФ, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания, добавили в ведомстве. Порядка 2 тысяч жителей эвакуированы из Майского. Установлено оцепление – пятикилометровая зона. Пострадало два человека, состояние одного из них средней тяжести.

https://ria.ru/20220816/poezda-1809944613.html

https://ria.ru/20220816/poezda-1809922193.html

республика крым

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик), россия, новости - туризм