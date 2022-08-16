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Поврежденное железнодорожное полотно в Крыму восстановят в течение дня - РИА Новости, 16.08.2022
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Поврежденное железнодорожное полотно в Крыму восстановят в течение дня
Поврежденное железнодорожное полотно в Крыму восстановят в течение дня - РИА Новости, 16.08.2022
Поврежденное железнодорожное полотно в Крыму восстановят в течение дня
Железнодорожное полотно в Джанкойском районе на севере Крыма, поврежденное в результате детонации боеприпасов, восстановят в течение дня, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:59
2022-08-16T12:30
республика крым
происшествия
сергей аксенов (политик)
россия
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Железнодорожное полотно в Джанкойском районе на севере Крыма, поврежденное в результате детонации боеприпасов, восстановят в течение дня, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы. В свою очередь, в Крымской железной дороге сообщили РИА Новости, что железнодорожники проверят состояние путей рядом с местом детонации боеприпасов в Джанкойском районе. По данным крымских властей, пути получили незначительные повреждения."Железнодорожное полотно железнодорожники обещают восстановить в течение полутора часов", - сказал Крючков.По его словам, после того, как специальные службы дадут разрешение, железнодорожное движение будет восстановлено.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму, сообщило ранее Минобороны РФ, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания, добавили в ведомстве. Порядка 2 тысяч жителей эвакуированы из Майского. Установлено оцепление – пятикилометровая зона. Пострадало два человека, состояние одного из них средней тяжести.
https://ria.ru/20220816/poezda-1809944613.html
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республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик), россия, новости - туризм
Республика Крым, Происшествия, Сергей Аксенов (политик), Россия, Новости - Туризм
11:59 16.08.2022 (обновлено: 12:30 16.08.2022)
 
Поврежденное железнодорожное полотно в Крыму восстановят в течение дня

Поврежденное железнодорожное полотно на севере Крыма восстановят в течение дня

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Крыму
Сотрудники полиции в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Сотрудники полиции в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Железнодорожное полотно в Джанкойском районе на севере Крыма, поврежденное в результате детонации боеприпасов, восстановят в течение дня, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы. В свою очередь, в Крымской железной дороге сообщили РИА Новости, что железнодорожники проверят состояние путей рядом с местом детонации боеприпасов в Джанкойском районе. По данным крымских властей, пути получили незначительные повреждения.
Поезд Крымской железной дороги - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
11:49Туризм
Задержка поездов в Крым может составлять до трех часов
"Железнодорожное полотно железнодорожники обещают восстановить в течение полутора часов", - сказал Крючков.
По его словам, после того, как специальные службы дадут разрешение, железнодорожное движение будет восстановлено.
Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму, сообщило ранее Минобороны РФ, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания, добавили в ведомстве. Порядка 2 тысяч жителей эвакуированы из Майского. Установлено оцепление – пятикилометровая зона. Пострадало два человека, состояние одного из них средней тяжести.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
10:48
Аксенов заявил о сокращении маршрута поездов в Крым
 
Республика КрымПроисшествияСергей Аксенов (политик)РоссияНовости - Туризм
 
 
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