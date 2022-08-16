https://ria.ru/20220816/koronavirus-1809930483.html

В Москве за сутки госпитализировали 419 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 419 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.08.2022

В Москве за сутки госпитализировали 419 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 5 530 случаев COVID-19, 23 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:10

2022-08-16T11:10

2022-08-16T11:10

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 5 530 случаев COVID-19, 23 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 5 530, госпитализировано - 419 человек, выздоровело 8 531 человек, 23 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 5 734 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 918 034 случая коронавируса, выздоровели 2 688 403 человек, умерли 44 743 человек.

https://ria.ru/20220816/koronavirus-1809929283.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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