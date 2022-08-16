https://ria.ru/20220816/koronavirus-1809930483.html
В Москве за сутки госпитализировали 419 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 419 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.08.2022
В Москве за сутки госпитализировали 419 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 5 530 случаев COVID-19, 23 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:10
2022-08-16T11:10
2022-08-16T11:10
распространение коронавируса
москва
здоровье - общество
общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737086553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ded1eda46d7b5a9af6ab7dad63d2ee20.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 5 530 случаев COVID-19, 23 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 5 530, госпитализировано - 419 человек, выздоровело 8 531 человек, 23 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 5 734 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 918 034 случая коронавируса, выздоровели 2 688 403 человек, умерли 44 743 человек.
https://ria.ru/20220816/koronavirus-1809929283.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737086553_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_22f68ffaf7c7837c8e6e2615d33e6d85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Москва, Здоровье - Общество, Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 419 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 5530 новых случая COVID-19, умерли 23 человека